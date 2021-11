Santilli y Manes hablaron de un “cambio de rumbo”

Diego Santilli y Facundo Manes volvieron a compartir actividades ayer en distritos del interior bonaerense. Y en busca de robustecer la amalgama de las dos listas que compitieron en las Primarias, coincidieron en afirmar que están proponiendo “un cambio de rumbo” para la Provincia y el país.

“Nosotros estamos planteando un cambio de rumbo. Rumbo que tiene que ver con mejorar la calidad educativa, recuperar nuestra identidad como argentinos, nuestros valores, la cultura del trabajo, el valor de la vida. El entender que los argentinos queremos ir de casa al trabajo, del trabajo a casa, sin tener miedo a que nos pase algo, eso es lo que nosotros estamos luchando por empezar a conseguir a partir de ahora con Facundo, Graciela, los intendentes y todos los candidatos de nuestro espacio en la provincia”, dijo Santilli.

En ese marco, Santilli procuró dotar de épica a la campaña y planteó el desafío de contar con más legisladores nacionales. “Estamos trabajando por tener esos cinco senadores que necesitamos para que podamos cambiar las mayorías en el Senado, para tener ese diputado nacional más que necesitamos que seguramente vamos a conseguir acá en la provincia de Buenos Aires para ser la primera minoría en el Congreso y así de una vez por todas poder sancionar el código penal, reformar el código procesal penal, sancionar una ley de emergencia educativa y la ley de empleo joven para empezar a crear trabajo en el sector privado”, indicó.

“Si la sociedad consolida la elección de la PASO, podemos estar discutiendo ese diputado más que nos puede hacer empezar a cambiar la historia, y ese es el objetivo de Juntos, por eso estamos aquí recorriendo, escuchando y proponiendo una salida en cada rincón de la provincia”.

En tanto, Manes sostuvo que “estamos acá para empezar una nueva experiencia: los argentinos tenemos una sola experiencia en las ultimas décadas, que es la decadencia. Y la idea es juntarnos, ampliar la coalición como bien decía Diego. Los partidos políticos y las coaliciones no tienen el derecho de vivir o existir si no se renuevan, si no se adaptan a la sociedad, a los nuevos tiempos, y pueden decaer o morir”.

“Nuestro desafío es tener la identidad de cada uno, pero ampliando por un mismo valor de país, como decía recién el Colo, y la idea que venimos a proponer es una nueva experiencia, una experiencia de encaminarnos al progreso, al desarrollo, a un nuevo modelo de generar riqueza, y no a administrar pobreza”.

Los candidatos de Juntos visitaron Olavarría, 9 de Julio y Pehuajó.