Un cocinero platense ganó un millón de pesos en el programa “Los 8 escalones”

Un vecino de La Plata, de oficio cocinero, ganó un millón de pesos en la emisión de este martes 9 de noviembre del programa “Los 8 escalones”, conducido por Guido Kaczka.

Se trata de Luis Liera, más conocido como "Toto", de 46 años de edad, quien respondió de manera correcta las preguntas de distintos géneros para convertirse en el ganador. El participante, que es cocinero profesional y docente, recibió halagos del jurado y se mostró emocionado al recibir el premio.

Segundos después de que se convirtiera en ganador, Toto dialogó con EL DIA y expresó emoción: "Estoy muy contento, es una presión muy grande estar ahí, no es como se ve desde la tele", sostuvo. Y además contó como fue que llegó al programa: "Me anotó mi mujer, yo no sabía nada. Me desayuné con el mensaje del productor de Canal 13, me volví loco, ni lo dudé", dijo.

Cuando se le consultó en qué gastará el dinero obtenido, Luis, hincha fanático de Estudiantes, dijo: "Es para pagar deudas (risas), la verdad contraje muchas deudas en la pandemia y esto me ayudará a saldarlas".

Sien se mostró dubitativo en algunas respuestas, "Toto" respondió de forma correcta. "Algunas respuestas fueron corazonadas, otras si las sabía. La que no dudé nada y sabía de taquito era el rival que enfrentó más veces Argentina en el Mundial", sostuvo.

"Toda la ciudad de La Plata me está viendo", dijo emocionado ante la pregunta del conductor. "Un saludo a mi familia, amigos", expresó antes de subir al escalón número 7.

Ya con el premio en mano, el ganador recordó a su papá y se lo dedicó con lágrimas en los ojos. Por último Kaczka confirmó que mañana deberá ir nuevamente al programa en donde competirá por 2 millones.

Un antecedente

Pero la hazaña de Luis no fue la primera, al menos, para la Ciudad. A fines de octubre, Edgardo, otro platense, se presentó al programa conducido por Guido y no sólo logró subir todos los peldaños sino que, además, lo hizo dos veces. Esta edición de "Los ocho escalones" permite que el ganador vuelva al día siguiente para tratar de doblar su premio y Edgardo lo consiguió.

Emocionado, contó en ese momento que con el premio trataría de cumplir su sueño: llevar a su mujer al Líbano para conocer "la tierra de su padre", que había llegado al país "escapando del hambre y de la guerra".

La pregunta que desató el festejo:

En la primera interrogante, Kaczka le consultó: ¿De qué color es la cruz que identifica a la farmacia? Entre las respuestas estaba la verde y violeta, y Luis, algo dubitativo contestó la correcta, respiró hondo y se mostró con más seguridad luego.

Cuando se definía uno de los momentos más tensos del programa, Luis se mostró nervioso y expresó entre risas: "Ahora tengo un 10 en nervios". Ahí le preguntaron: ¿Según la ley nacional de tránsito, hasta que edad podés viajar en el asiento trasero?, a lo que el platense respondió de forma correcta: 10 años.

Tal fue el ida y vuelta con los otros rivales que el cocinero llegó hasta la instancia decisiva y que más nervios generó en el programa: el mano a mano con el chico de 20 años, quien fue el contrincante en el mano a mano camino al millón. ¿Con que nombre se conoció en Argentina a principios del '90 a las copias de la consola de video de juego de origen japonesa llamada famicom de 8 bits?, fue la interrogante que sentenció el juego "Toto" seguro de si mismo, contestó: "family game", y entre aplausos, le dieron el cheque con la suma de millón de pesos.