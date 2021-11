El Dipy quiere hacer política "para sacar a estos chorros"

Desde hacía un tiempo que había decidido expresar su pensamiento político, con críticas muy duras hacia el kirchnerismo. Y siempre había dicho que todavía no iba a incursionar en la política de manera directa.

Bueno, ese día llegó. El cantante de cumbia El Dipy anunció que se meterá de lleno en la política y dijo estar a disposición del partido que crea lo necesite "para sacar a estos chorros".

A través de las redes sociales, David Adrián Martínez, tal como es su nombre, contó que había tomado la decisión pese a que "mi familia no está muy de acuerdo con que haga esto, pero bueno. Estoy podrido de que me amenacen, podrido de que aprieten a mi vieja cuando va a cobrar la jubilación, podrido que por pensar distinto pasen estas cosas en La Matanza".

"A partir de este momento, me pongo a disposición de cualquier partido político que me necesite para sacar a esto chorros", anunció, para agregar: "¿Qué pensaron, que tengo miedo? ¿Pensás que me van a callar? ¿Cómo me van a callar si nací gritando? Plata y miedo nunca tuve".

Tiempo atrás El Dipy se sacó una foto con el ex presidente Mauricio Macri y la subió a las redes, lo mismo que con la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich.

"Cualquier partido que me necesite para sacar al peronismo de mi partido., La Matanza, ahí voy a estar. Gratis, sin cobrar ni un peso, porque lo hago por mi pueblo y mi patria. No lo hago para llenarme los bolsillos", completó,