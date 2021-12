Pipo pidió uno por línea y ya suenan los primeros nombres

El mercado de pases de Gimnasia comienza a tener sus primeros movimientos. Con el uso de la opción de compra de Johan Carbonero se dio el primer golpe de efecto para lo que se avecina en 2022 pero además, por pedido del entrenador, Néstor Gorosito, la dirigencia albiazul salió a buscar a un defensor central de experiencia, un volante central y un delantero.

Como ya anticipó el DT, su intención es traer calidad y no cantidad y conservar la columna vertebral que supo mantener expectante al Lobo respecto a la clasificación a un torneo internacional. Pipo quiere rodear bien a los dos bastiones que hoy por hoy tiene el equipo: Brahian Alemán y Luis Rodríguez, para poder dar ese plus que le faltó en la recta final del torneo.

Pipo Gorosito pidió un marcador central, un mediocampista y un delantero. El Lobo ya negocia

Ante la lesión de Maximiliano Coronel y Germán Guiffrey, Gimnasia vio diezmada a su defensa. Terminaron siendo titulares Leonardo Morales y Guillermo Fratta. Si bien Morales se afianzó como marcador central, su puesto natural siempre fue lateral por derecha, mientras que el uruguayo venía siendo suplente y encaró un buen trabajo de recuperación física para saltar al campo ante las urgencias.

Por eso, el técnico pidió reforzar la última línea con un defensor de experiencia y el nombre de Alejandro Donatti fue el primero en salir a la luz, luego de la imposibilidad de avanzar por el marcador paraguayo Carlos Rolón, que el Lobo supo buscar en otros mercados pero que seguirá en Cerro Porteño. Donatti quedaría con el pase en su poder ya que su vínculo con San Lorenzo caduca a final de año y no sería renovado. El futbolista, de 35 años, no tuvo demasiada participación debido a algunas lesiones musculares aunque se trata de un jugador con una cualidad que hoy por hoy no abunda en el primer equipo Mens Sana: el juego aéreo. La experiencia, el buen porte del protagonista y las posibilidades de negociar con un camino allanado, son tres cuestiones claves que hoy lo ponen en carrera para llegar al Lobo.

Aunque no solamente su nombre suena por La Plata sino que también retumba por Rosario. Porque el Kily González también lo apuntó para reforzar la defensa de Rosario Central, por donde el jugador ya supo pasar en 2013. En el Canalla se vio una de sus mejores versiones, disputando más 100 partidos y anotando once goles ya sea de cabeza como de tiro libre.

RAMÓN SOSA, UN EXTREMO QUE INTERESA

Néstor Gorosito dirigió un buen tiempo en el fútbol paraguayo y por tanto, tiene vistos a algunos futbolistas que supieron destacarse y aunque no atraviesan su mejor actualidad son recuperables. Esto hace que estén al alcance de la billetera albiazul y que sus potenciales contrataciones sean viables.

En este lote de jugadores entra el volante/extremo Ramón Sosa, de 22 años, que milita en Olimpia. El jugador supo explotar en River Plate de Asunción y logró escalar a uno de los grandes equipos del fútbol guaraní a cambio de 1 millón de euros por el 70% del pase. Tras una buena primera temporada en la que deslumbró con su gambeta punzante y velocidad, su nivel fue decayendo, sobre todo, por algunos problemas musculares.

Más allá de esto, y atendiendo a sus buenas cualidades, “Kelito” fue buscado por el Bragantino y también por el Flamengo, ambos conjuntos de Brasil, a mitad de año.

El jugador es oriundo de Maracaná, a 260 kilómetros de Asunción, en el departamento de Canindeyú y se crió en una familia humilde realizando trabajos de campo hasta que comenzó con su carrera profesional. Durante el torneo de 2020 integró el segundo puesto como el jugador con más regates en el uno contra uno, por detrás de Bautista Merlini.

Si bien suele manejar los dos perfiles, su pierna hábil es la derecha, por lo que bien podría equilibrar por ese costado, la velocidad que imprime Carbonero por el otro. Cabe señalar que por ese sector Gorosito no tiene variantes y de hecho han pasado Eric Ramírez, Manuel Insaurralde, Brahian Alemán, Matías Miranda y Matías Pérez García. De estos jugadores, solamente Ramírez puede tener alguna característica similar a la de un 8 clásico. El resto son volantes internos.

SALE A LA BÚSQUEDA DE OTRO VOLANTE CENTRAL

Por último, más allá de lo que suceda con Cecchini (se intentará un nuevo préstamo), Pipo también pidió un volante central ya que Harrinson Mancilla no seguiría en el club. Cabe recordar que en el último mercado fue buscado con insistencia Cristian Vega, pero no pudo ser.