Clausuran puestos de venta ilegal de pirotecnia y un comercio no habilitado en la Ciudad

En el marco de un operativo de control que se desarrolló este jueves en distintos barrios de la Ciudad, la Comuna clausuró de manera preventiva un comercio que se dedicaba a la venta de pirotecnia y que no estaba habilitado. Además, se retiraron dos puestos de venta ilegal en la vía pública.

El procedimiento se realizó este jueves en un comercio ubicado en la localidad de Melchor Romero. Según informaron fuentes a cargo del operativo, se estaba violando la Ordenanza Municipal 6147/85 (Art. 42, 104 y 371).

Como parte de las actuaciones, se diagramó un intenso operativo en el que participaron agentes de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano, quienes lograron verificar que distintos establecimientos no contaban con la habilitación municipal correspondiente. Los mismos comercializaban fuegos de artificio de manera ilegal en la zona de Avenida 38 y 136.

"Seguimos trabajando para erradicar la venta ilegal de pirotecnia porque al no estar controlada ni autorizada, significa un riesgo para nuestros vecinos", indicaron desde el área municipal; al tiempo que advirtieron: “Los productos comercializados en la vía pública no cuentan con los requisitos pertinentes y no tienen registro de procedencia”.

Cabe recordar que la Comuna promueve una campaña de prevención y concientización contra el uso de los fuegos de artificio, por lo que se solicitó a los vecinos no utilizar artículos de pirotecnia con tres objetivos básicos: el cuidado de la salud física y mental, el bienestar animal y la protección del medio ambiente.

Esta iniciativa busca prevenir lesiones y accidentes, evitar daños en personas y animales sensibles al sonido y las explosiones, y preservar nuestro ecosistema, altamente afectado por los residuos que libera la pirotecnia al quemarse.