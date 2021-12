Mariano Andújar volvió a referirse a un inminente retiro

Mariano Andújar es el máximo referente que hoy tiene Estudiantes en su plantel. Capitán y campeón, el arquero es de los más queridos por los simpatizantes albirrojos y se lo ganó. Por eso, cada vez que se refiere a su retiro, los hinchas paran la oreja y sus declaraciones inundan las redes sociales de comentarios. En los últimos díaz, el golero de 38 años campeón de América, manifestó que una vez que se venza su actual contrato, salvo que aparezca algo que tuerza su decisión, colgaría los guantes.

“Me siento bien pero el año que viene cuando se termine el contrato, salvo que salga algo muy distinto, me parece que mi carrera se termina. Tengo ganas de hacer otras cosas. Sería un buen momento para hacerlo bien, tratar de entrar a Fase de Grupos de la Copa y después como siempre digo, tenemos que ir semestre a semestre. Hoy, digo hasta el año que viene”, sentenció en diálogo con la TV.

Respecto a esa afirmación, contó algunos de sus argumentos que lo llevan a pensar en un inminente retiro: “El jugador hoy está más expuesto, por el tema de la redes sociales, a la media declaración todo es una bomba, y tiene una duración de cuatro o cinco días y es desgastante eso. Siempre pensé que el jugador debe tener una escuela para aprender a declarar. Pero no se puede andar pensando en tu trabajo, en como declarar, en lo que van a decir en las redes, a llevarte bien con el técnico y tus compañeros. El jugador se termina retirando por esa saturación”.

“La vida se alargó y el deporte también, pero la mente camina de otra manera. Hay un momento que tenés ganas de hacer otras cosas, entiendo que tenés toda la vida, pero por ahí ya es el momento”, agregó Andújar, quien maneja un abanico de posibilidades respecto a su futuro. En este sentido, sostuvo: “Terminé el curso de técnico y me gusta la dirección deportiva también”. Justamente, en cuanto a la salida de Agustín Alayes, quien ocupaba el cargo semejante, comentó: “Se fue Agustín, nos sorprendió, pero estaba saturado de críticas y no quiso abandonar el barco en las malas. Deseo que se tome unas vacaciones y vuelva. Es buena gente y capaz. Ha manejado el club de la mejor manera, pasa que hay cosas que no se ven. Muere todo en el resultado”.

Y por último, en lo que respecta a la dirección técnica admitió que “la idea estaba de ir con Mascherano pero yo sigo jugando y él está armando su idea (Selección sub 20). Veremos en el futuro. Si él llega necesitar un ayudante y puedo entrar en su grupo, buenísimo. Sino buscaremos otros rumbos”, cerró.