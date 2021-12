“No me identifico con los entrenadores que gritan”

Diciembre. Calor y hora pico. La gente corre de un lado para otro buscando hacer las compras para las Fiestas o solucionar problemas, de los muchos que hay. El clima es distinto al del resto del año. Pero del otro lado del teléfono Ricardo Zielinski mantiene un envidiable equilibrio, una postal que se repitió en cada partido y que mostró durante el año que estuvo en Estudiantes. En diálogo con este medio habló de todo: el equipo, la Copa Libertadores, su rol de entrenador y ese particular vínculo con la institución.

-¿Cómo está cerrando el año?

-Trabajando, buscando jugadores que le aporten calidad al plantel. Es un momento muy importante del año el armado del grupo.

-¿El que termina le dejó un saldo positivo?

-Sí, porque cuando uno se pone metas a principio de año y las cumple genera satisfacción. Ha sido un año muy difícil pero tengo que decir que los jugadores trabajaron muchísimo, con enorme humildad y lograron, una fecha antes, asegurar la clasificación a la Copa Libertadores.

-¿Usted vio dos equipos diferentes en los torneos que se disputaron este año, uno más sólido en defensa y otro más interesante en ofensiva?

-Los equipos mutan, no siempre generan lo mismo porque van cambiando jugadores. Pero destaco que nos propusimos ser protagonistas en todos los partidos y lo cumplimos, con buenas y malas. Siempre fuimos ambiciosos porque teníamos en claro que había que sumar. Queríamos estar entre los primeros cinco equipos y lo pudimos lograr en casi todo el año. Incluso equipos como River y Boca tuvieron sus altibajos.

-¿Cuál fue el partido que más le gustó de Estudiantes?

-No me gusta señalar uno u otro porque destaco la regularidad que tuvo el equipo durante el año. Repito, salvo algunas fechas siempre nos mantuvimos entre los equipos de arriba. No me gusta quedarme con un partido sino con la regularidad que mostramos en todo el proceso.

En su recorrido de trazar un balance anual de Estudiantes Zielinski vuelve a hacer mención a River, el mejor del segundo semestre que “arrancó mal mientras puso sus fichas en la Libertadores y encontró luego su camino de la mano de (Julián) Álvarez, porque esos equipos tienen tres o cuatro individualidades que hacen la diferencia”.

-Los jugadores y dirigentes dicen que es una persona sencilla y que tiene siempre la palabra justa. ¿Cómo se define usted?

-Un tipo simple. Al que juega le damos los mensajes para que consiga esa misión y al que tiene que aportar el equilibrio lo mismo. El jugador llega con muchas obligaciones por eso me gusta decirle lo justo y necesario. Lo más importante es que sepa que se juega en equipo pero eso no me cuesta nada porque Estudiantes abraza esos valores desde siempre y están muy arraigados. Fundamentalmente les hablamos a los chicos que vienen para que entiendan esto de la solidaridad para atacar y lo mismo para defender.

-Siempre destacó su vínculo con Estudiantes pese a no ser nacido en el Club. ¿Qué fue lo que más le sorprendió al vivirlo en primera persona?

-Tuve la suerte de trabajar con Bilardo, que me dirija Malbernat, de charlar varias veces con Pachamé, de tener una buena relación con el Tata Brown y Sabella, y jugar con la Bruja Verón. Siempre tuve una relación con Estudiantes y trabajar acá me resultó como si hubiese estado toda la vida.

-Una tarde vino con Belgrano y se lo vio muy cercano a Sabella, ¿qué relación tuvo con él? ¿Ve que tiene cosas parecidas?

-Hablamos mucho cuando él estaba en la Selección porque era un tipo tan humilde que llamaba a todos los entrenadores para hablar de determinados jugadores y qué cosas veía y cuáles se podían mejorar. Alejandro era un gran entrenador, un tipo simple y una persona maravillosa. No sé si tengo algo suyo, pero si tengo que decir algo elijo su simpleza. De sus charlas recuerdo eso de sacarle la presión al futbolista y ser lo más simple posible en el discurso. No me consideraba un amigo suyo pero sí con una muy buena relación.

-Usted no es de gritar los goles ni de pelearse con un árbitro, ¿por dónde canaliza sus emociones?

-No me identifico con los entrenadores que gritan y se la pasan hablando. No creo que haya que hacer tantos ademanes para que el jugador entienda. Son situaciones que me parecen más vistosas que efectivas. Algunos goles sí los grito, los otros tal vez sea porque estoy pensando en lo que viene o lo que pasó. En general trato de que el jugador no se sienta abrumado. Para mí el camino para ayudarlo es darle tranquilidad con tres o cuatro indicaciones nada más.

-Cada vez hay técnicos más jóvenes en el fútbol argentino. ¿Cómo hace usted para relacionarse con chicos que podrían ser sus hijos?

-Siendo normal, lo mismo que dije recién. Trato de no complicarle la vida. La normalidad no tiene edad. De todos modos tratamos de estar atentos a los cambios y tenemos gente joven en el cuerpo técnico que está más cerca en el día a día. El diálogo lo tenemos bastante aceitado. A ellos les damos consejos para que se cuiden, porque jugar algún partido en Primera es probable pero sostenerse es más difícil.

-Muchas veces citó a Carlos Griguol en ese aspecto del fútbol profesional...

-Sí, fue uno de los entrenadores que he escuchado mucho. Siempre me inculcó preocuparme por la vida del jugador porque hay tantos chicos que tenían condiciones y hoy están trabajando de remiseros. Con Timoteo compartimos muchos veranos en el balneario 12 de Punta Mogotes. Otro entrenador al que le saqué este tipo de cosas fue al Viejo Guerra, en Chacarita.

Ese es el momento en el cual el Ruso se distiende un poco más y lamenta que por segundo año consecutivo no podrá ir a Mar del Plata. “El año pasado por la pandemia y este porque mi señora se tuvo que operar y me quedo a cuidarla, ya tendremos tiempo para ir en otro momento”, confiesa.

-¿Cómo es Zielinski fuera de Estudiantes? ¿Es un obsesivo del fútbol? ¿Mira partidos como Bilardo todo el tiempo?

-Trabajo las 24 horas de entrenador de fútbol. Ya estamos mirando al Audax Italiano con mis compañeros y con los dirigentes trabajamos en el armado del plantel. Pero eso no significa que esté las 24 horas mirando fútbol. No soy como Carlos (Bilardo) pero creo que he aprendido muchas cosas de su filosofía del fútbol. Miro fútbol europeo y el ascenso, siempre buscando cosas que me interesen y me sirvan. Disfruté el ascenso de Ituzaingó, el club donde comencé a dirigir.

Dice que le gusta ver fútbol por TV, pero confiesa que salvo algunos partidos de tenis -deporte que practica cada tanto- no es de sentarse frente a una pantalla para disfrutar de otros deportes.

También habla de sus hijos, ambos médicos que trabajaron de cerca con el Covid. “En algún momento jugaron al fútbol pero tuvieron que elegir y se quedaron con la medicina: hicieron bien pese a que este país se debe un debate del lugar que deben ocupar la salud y la educación”.

Zielinski durante el último partido de laño contra Aldosivi / D. Ripoll

¿NUEVO AYUDANTE PARA JUGAR TRIPLE COMPETENCIA?

-En mayo perdió a un integrante del cuerpo técnico: Guillermo Farré ¿Se podría sumar uno nuevo para 2022?

-Lo estamos analizando y es una posibilidad. Guillermo (Farré) tuvo la chance de irse a Belgrano y me pareció muy bien que se haya ido.

-Qué curiosidad que en Copa Libertadores le haya tocado a Estudiantes un rival, Audax Italiano, que tiene entre sus ídolos a Cacho Malbernat...

-Tenía un cariño enorme por él y su familia. Siempre donde estuvo dejó una buena carta de presentación para que un argentino lo sucediera. Me alegra que haya tenía una buena estadía por allá. No hay nada mejor que ser recordado de esa manera en todos lados, habla bien de su trabajo y persona

-¿Qué se imagina de esos partidos que serán clave para el 2022 de Estudiantes? ¿Le preocupa que se pueda subestimar al rival teniendo en cuenta que no es de los más poderosos de Chile?

-Si algo tiene Estudiantes es su humildad. El día que la perdamos vamos a perder todos. No somos más ni menos que nadie. Cualquiera le gana a cualquiera. Tenemos que ser mejores que el rival esos días. Nunca gano ni pierdo antes de jugar un partido. Respeto al Audax que nos pondrá las cosas bien difíciles. Todo dependerá de lo que hagamos nosotros por sobre el rival.