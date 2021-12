Lejos del odio, el papá de Emma dijo sentir “lástima” por el femicida

Horacio Córdoba, el papá de Emma, dijo que el femicida no le despierta odio, sino “lástima” / Dolores Ripoll

Para Horacio Córdoba (63) son horas de reflexión, de poder soltar las emociones. Si bien, como dijo, “ya no me quedan lágrimas por entregar”, el trayecto recorrido no ha sido fácil para él. En 2017 perdió a una hija, Emma, en circunstancias terribles. Un femicida -que acaba de ser condenado a reclusión perpetua- se cruzó en su camino y se la arrebató de la manera más despiadada.

Revivir ese drama, como padre, seguramente lo afectó en sus fibras más íntimas.

Al principio fue él quien se puso adelante del tren, el que se hizo cargo de todo. Pero después llegó la época de la oscuridad, la etapa de las sombras, y lo atrapó una fuerte depresión. “Pasé un año y medio muy difícil”, recordó.

Igual, con entereza, logró salir adelante y pudo soportar el proceso judicial, que ahora lo coloca ante un nuevo desafío: lograr que la sociedad sea mejor y tenga las herramientas para poder detectar a tiempo a este tipo de “psicópatas o como los califique la ciencia” -indicó- y que el “Ni Una Menos” no sea solo una proclama.

“Es un monstruo y no puede estar suelto”, aseguró en relación al acusado, Ariel Báez. “Pero no le tengo odio. Me da lástima”, agregó en diálogo con este diario.

“Evidentemente no tuvo la oportunidad de que alguien, sea el Estado, la escuela, su familia o cualquiera, lo guíe, lo ayude y evite que caiga en esta situación. Si lo criaron así o, la sociedad lo formó de esta manera, estamos fallando en algo y no podemos mirar para el costado”, comentó.

Respecto de la sentencia, del Tribunal V de La Plata, no dudó en calificarla de histórica y exhortó a que fije un precedente.

“No hay muchos casos donde dicten la reclusión perpetua. Por eso valoro la actitud de la Justicia, de los tres jueces, de la fiscal Langone y de todos quienes trabajaron para lograrla”, remarcó.

“Para nosotros, es un primer paso. Todavía falta. Habrá una apelación y llegará el fallo de Casación. No sé si también intervendrá la Suprema Corte. Pero hay un Norte y hacia allí apuntamos”, destacó.

Padre de otros tres hijos y cinco nietos, la familia ha sido un verdadero refugio para él.

“Al principio nos guardamos en la intimidad, llevamos esto muy dentro nuestro, en silencio y quedamos a la espera del fallo, que es el correcto, el que el hecho merecía, más allá de que a mi hija nadie la devuelve”, remarcó.

Sin poder pisar aún Punta Lara, Córdoba confirmó que algo tendrá que hacer con la casa donde mataron a su hija.

“Quedó ahí. No fui más. No pude, pero es algo que tendremos que definir con el tiempo”, aseguró.

LA SOBREVIVIENTE

De Ana Laura González, quien el día del hecho estaba junto a Emma y logró salvar su vida de milagro, pese a sufrir también una bestial agresión, dijo sentir admiración.

“Fue muy valiente para sentarse delante del tribunal y contar lo que pasó. Incluso yo no lo sabía. Mis hijos sí, pero prefirieron no decirme nada”, añadió.

“Igual, sus palabras no me provocaron sorpresa. Era admiración. Mucha admiración”, mencionó.

“El día que declaró, nos dimos un abrazo muy fuerte. Siempre estamos en contacto y ella es responsable de que Báez tenga la condena que tuvo”, concluyó.

Cabe recordar que la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, calificó la sentencia de “ejemplar y, con perspectiva de género”.