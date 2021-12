VIDEO. Arrancó el juicio por doble violación y femicidio de Emma Córdoba: "Que le den perpetua"

A las 10 arrancó el juicio en La Plata por la doble violación y el femicidio de Emma Córdoba, la estudiante de medicina que fue asesinada en 2017 en Punta Lara. Hay un hombre que es juzgado acusado de doble abuso sexual, asesinato e intento de homicidio a una amiga de la víctima, que sobrevivió al ataque y declara en esta primera jornada del debate.

La audiencia se lleva a cabo en los tribunales de 8 entre 56 y 57, y el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 estará a cargo del juicio que se le seguirá a Ariel Osvaldo “Papu” Báez (26) por el femicidio de María Emma Córdoba (26). Lo cierto es que previo a ingresar al recinto para el debate oral, Ana Laura González (29), sobreviviente del ataque, brindó una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales platenses. En la misma dijo que "al fin llegó el momento que tanto esperamos" y que espera "poder sacarme esta mochila de encima y le den perpetua" al acusado.

Sobre todo este tiempo que esperó por el juicio aseguró que "fue bastante difícil, lo tuve que trabajar mucho y si no fuera por la terapia, mi familia y mis amigos no hubiera sido posible". Además, la joven que también fue atacada pero logró sobrevivir y fue aceptada el año pasado como particular damnificada en la causa, sostuvo que "haya justicia significa darle un cierre a esto. Esta lucha que vengo llevando es también para una búsqueda de un cambio real en la sociedad, que entendamos que no podemos seguir viviendo así, con miedo y hay que pelearla".

El ataque ocurrió el 8 de julio de 2017, alrededor de las 3.30, en una antigua vivienda de la calle 126, entre 5 y 7, de Punta Lara, donde Emma se hallaba estudiando junto a Ana Laura. Emma salió a cerrar el portón y a entrar a sus perros cuando fue abordaba por un hombre armado que las atacó a ambas, las ató, abusó de ellas y prendió fuego la casa.