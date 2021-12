Bienes Personales: la oposición va la Justicia para anular la sesión del Senado

Los senadores de Juntos por el Cambio presentaron hoy ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo un amparo para que se anule la sesión de ayer en la que se aprobó la suba del piso de Bienes Personales con el planteo de que el quórum no se reunió en el tiempo reglamentario.



La presentación judicial se llevó a cabo esta mañana y recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 5 a cargo de la jueza María Alejandra Biotti.



El expediente fue acompañado con la firma de los jefes de los bloques de la UCR, Luis Naidenoff; del PRO, Humberto Schiavoni; del interbloque de JxC, Alfredo Cornejo; del Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero; del Movimiento Neuquino, Lucila Crexell; de Integración Chubutense, Ignacio Torres; y de Justicia Social, Beatriz Ávila.



Según la oposición, la sesión no debió haberse llevado a cabo porque una vez transcurridos 30 minutos desde el horario de la convocatoria sin que se logre el quórum, de acuerdo con el artículo 15 del reglamento del cuerpo, la sesión "se levantará de inmediato".



El número de 37 senadores presentes en el recinto se logró a las 15:39, cuando la senadora riojana Clara Vega, del bloque unipersonal "Hay Futuro Argentina", se sentó en su banca.



En ese momento, se dio inicio a la sesión y el radical Cornejo bajó al recinto a denunciar la "nulidad" de lo que se estaba llevando a cabo.



"Ustedes constituyeron el quórum a los 40 minutos, están las fotos que registran perfectamente el horario", dijo el mendocino.



En respuesta, el formoseño José Mayans, jefe del bloque del Frente de Todos, ironizó: "No sé qué hace el señor Cornejo en una sesión que no existe, según él. Entonces está hablando solo".



Y sobre el tiempo transcurrido hasta el inicio de la sesión, señaló que "se inició antes el conteo del tiempo y hubo alguna demora por el tema del registro de las huellas digitales para la identificación de los senadores".



Mayans, además, destacó que una vez que estuvieron sentados 37 senadores él mismo "reclamó al pleno (los legisladores presentes en el recinto, a quienes se había sumado la cordobesa Alejandra Vigo) que ratificara el quórum y su voluntad de sesionar, lo que ocurrió al instante y por unanimidad".



En la sesión de ayer el FdT convirtió en ley las modificaciones al mínimo no imponible de Bienes Personales que se habían votado en Diputados y que elevan el piso para pagar de 2 a 6 millones de pesos, además de incrementar las alícuotas para patrimonios altos y bienes en el Exterior.



El proyecto sancionado incorpora una prórroga que faculta al Ejecutivo para actualizar el piso del impuesto a las Ganancias.