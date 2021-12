Odisea de una enfermera por un asalto brutal

Una mujer de 54 años estaba sola en su casa de Berisso, en la noche del jueves, cuando al momento de la cena escuchó que golpeaban la puerta de entrada.

Sorprendida, porque no esperaba visitas, quiso sacarse la curiosidad y abrió para ver quién era.

Fue el inicio de un calvario que duró algo más de una hora, en que fue brutalmente golpeada y despojada de una considerable cantidad de pertenencias.

El ataque se desarrolló en una modesta vivienda de 160 y 8, donde la damnificada, Adriana Rivero (54), reveló a este diario los pormenores del traumático caso.

PUÑETAZOS Y CULATAZOS

La paliza que le dio el delincuente que fue al domicilio de la víctima acompañado por una cómplice, todavía era evidente ayer por un derrame en un ojo y por múltiples hematomas en brazos, piernas y espalda que tenía Rivero.

Pero también por algunas dificultades que presentaba al momento de articular algunas frases. “Es que todavía estoy en shock”, explicó la mujer sin poder abstraerse de su angustia.

Por eso, una vecina del barrio que fue la primera en socorrerla al escuchar los gritos desesperados de auxilio proferidos por Rivero desde el interior de su casa tras el asalto, se encontraba acompañándola.

Pese a todo, y como pudo, la mujer asaltada y agredida despiadadamente relató el traumático episodio.

“Fue a las 9 de la noche (del jueves), cuando al escuchar que llamaban a la puerta con golpes secos, fui a abrir para ver quién era”, señaló.

Recordó que “un tipo como de 40 años y una chica que tendrá 18, rápidamente se metieron en casa”.

Arrancaban así los momentos de mayor tensión para Rivero. “Este hombre me ató las manos con un cinturón de cuero, me pegó varios puñetazos en la cabeza y me dio una cachetada en la cara, mientras me pedía que le dijera dónde guardaba la plata. Pensé que me mataba”, comentó.

Pero como ella le aseguraba que no había dinero en su casa, “el tipo se puso más agresivo y con la culata de su revólver me empezó a golpear en distintas partes del cuerpo, sobre todo en los brazos y en la espalda, que me quedaron llenos de moretones”, indicó Rivero al tiempo que mostraba los más visibles.

La víctima, que trabaja como enfermera en el hospital Larrain, de Berisso, precisó que los asaltantes escaparon con un televisor plasma de 32 pulgadas, un microondas, un celular, una mochila, mucha ropa y documentación.

“El televisor y el celular los había comprado hace apenas dos meses”, se lamentó.

Una vecina aseguró que el ladrón y la cómplice “escaparon en un Ford Taunus color rojo”.

Rivero, a su vez, decidió ir al hospital en el que trabaja “porque me dolía mucho la cabeza por las trompadas que me dio este delincuente, que era por demás agresivo”.

“Me hicieron un estudio y también me revisaron el derrame en el ojo”, reflejó.

“SABÍAN QUE COBRÉ EL SUELDO”

Dijo estar convencida de que sus atacantes “sabían que cobré el sueldo ese día, por eso me insistían con que les diera el dinero. Pero lo había escondido”. Reveló que la joven le resulta “conocida”.