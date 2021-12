Socio de Gimnasia denunció a Leandro Díaz por "incitación a la violencia" y el club anticipó que seguirá el mismo camino

Un socio de Gimnasia denunció hoy en la Justicia al delantero de Estudiantes por las declaraciones que el futbolista realizó ayer tras la finalización del clásico de La Plata ayer en el estadio del Bosque "Juan Carmelo Zerillo", y que finalizó con un histórico 4 a 4. En tanto, esta tarde el club albiazul confirmó mediante un comunicado oficial que se presentará en los tribunales.

La acusación contra el delantero del Pincha es por "incitación a la violencia" y fue presentada en la UFI Nº 7 de La Plata por un socio de Gimnasia y abogado, Lucas Bianco, quien se consideró como "particular damnificado".

El denunciante se amparó en el "artículo 285 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires" y señala que los dicho del autor del cuarto gol de Estudiantes "se encuentra reprimida por el ordenamiento jurídico, siendo plausible encuadrar la misma en el delito de "Incitación a la Violencia".

Según expone Bianco en su denuncia, solicita constituirse "como particular damnificado, en los términos del artículo 77 de Código Procesal Penal de la Provincia".

#LPFxTNTsports | Leandro Díaz terminó un poco enojado tras el clásico 😳: "Lo empatamos primero porque la gente paró de cantar cuando iban 4-2, son cagones, estos son cagones. Y segundo porque somos Estudiantes." pic.twitter.com/lJiAdtbHsX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 5, 2021

Tras el encuentro, Díaz brindó una entrevista al canal TNT Sports, que estuvo a cargo de la transmisión televisiva. "Contento por el equipo, pero quiero decir otra cosa", dijo en principio el jugador.

"Primero quiero decir que lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban 4-2 porque son cagones, estos son cagones", prosiguió el goleador tucumano. Luego, tiró: "Segundo, porque somos Estudiantes. No tenemos nada más para decir. Muchas gracias".

Los dichos de Díaz fueron repudiados en Gimnasia, a tal punto que ayer tras el partido el goleador albiazul, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, sostuvo que "no es muy correcta la declaración de Leandro Díaz".

"Lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. A mi no me interesa la gente de Estudiantes, yo trabajo en Gimnasia. Mañana (por hoy, lunes) lo voy a llamar, fue compañero mío, para ver si pide disculpas porque esas cosas no se hacen. Antes que jugadores somos personas, no podemos incentivar la violencia", manifestó el Pulga.

Por el lado de Estudiantes, trascendió anoche mientras seguía la euforia por el partido, que Díaz preparaba un comunicado para disculparse por sus declaraciones.

Comunicado oficial de Gimnasia

Esta tarde, el club emitió un comunicado oficial en el que expresó que "la Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico".

"La denuncia se basa en el incumplimiento de los artículos 10 y 14 de la ley 11.929 Régimen Contravencional en los Espectáculos Deportivos como así también del artículo 212 del Código Penal de la Nación por incitación a la violencia colectiva", indica la misiva.

Asimismo, se indicó: "Además, se analiza la presentación formal ante los organismos rectores del fútbol argentino, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol".