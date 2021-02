Vidal reapareció en Lanús pero no despejó dudas sobre si será candidata a diputada

Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, comienza a dar señales concretas de ser uno de los principales referentes bonaerenses del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Y en las últimas horas abrió las puertas de su distrito para recibir no sólo al jefe de Gobierno sino también a María Eugenia Vidal.

Como principal armador de la compleja y adversa, para la oposición, Tercera sección electoral, Grindetti juntó a esas espadas de Juntos por el Cambio con referentes de los 19 distritos de la zona sur del Conurbano, allí donde el peronismo obtiene amplias diferencias.

“Conversamos sobre la vuelta a clases presenciales, la pandemia y la inseguridad en el Conurbano entre los principales temas”, escribió el jefe comunal de Lanús en su cuenta de Twitter.

El encuentro significó la reaparición de Vidal luego de algún tiempo de salida voluntaria de escena, envuelta en especulaciones en torno de la posibilidad de que finalmente no compita en las legislativas en territorio bonaerense.

CANDIDATURAS

En ese sentido, la ex mandataria no despejó las dudas. “No hay que desesperarse por las candidaturas”, señaló. “La gente está angustiada esperando las vacunas, está preocupada cuando va al supermercado y ve cómo aumentan los precios, vemos un recrudecimiento de la inseguridad, debemos atender a eso no las candidaturas”, completó.

“Debemos dejar la política partidaria para el momento de las elecciones y enfocarnos en las preocupaciones más urgentes de los vecinos que son la seguridad, la vuelta a clases, la vacunación”, expresó por su parte el jefe de Gobierno porteño, quien concluyó: “Nuestro valor es la gestión y es la capacidad que tenemos para resolver los problemas cotidianos de la gente, ahí debe estar nuestra energía”.

En diciembre Grindetti ya había recibido a Rodríguez Larreta, en lo que se interpretó como la puerta de entrada para Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño que el propio Larreta pretende que encabece la lista de diputados nacionales por la Provincia.

En ese esquema trabaja también Diego Kravetz, el funcionario del gabinete de Lanús que tiene calzado el traje de sucesor de Grindetti. De origen peronista, Kravetz motoriza un armado denominado Hacemos, que tiene como premisa ir acercando dirigentes del PJ desencantados con el gobierno y con el kirchnerismo.

ESQUEMA

Ese esquema sería parte de la apoyatura para la llegada de Santilli a la Provincia, resistida por algunos dirigentes de Juntos por el Cambio como Elisa Carrió y Jorge Macri. Se trataría de una suerte de “pata peronista”, un trabajo que en forma separada tejen también otros dirigentes como Joaquín De la Torre y Miguel Angel Pichetto.

Hubo otro dato político fuerte que surgió tras el encuentro de Grindetti, Larreta y Vidal. El jefe comunal y Kravetz se reunieron con los senadores provinciales Roberto Costa y Lucas Fiorini, que por su parte vienen trabajando en el armado de una estructura partidaria propia que han denominado Unidos.

Unidos se viene conformando con dirigentes peronistas, vecinalistas, radicales e independientes y comparten con el esquema de Kravetz un aspecto central: el respaldo a una eventual candidatura de Santilli en la Provincia.