Mario Negri respaldó la candidatura de Maxi Abad en la interna de la UCR

El presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue la figura central de un acto de la UCR en Avellaneda, partido bonaerense al que acudió para apoyar las candidaturas de Maximiliano Abad al Comité de la Provincia de Buenos Aires y del periodista Luis Otero al comité local.

“Sin radicalismo no hay garantía de equilibrio de poder”, sostuvo Negri en el acto colmado por la dirigencia de Avellaneda, al que asistieron todos los diputados nacionales radicales por la Provincia de Buenos Aires, intendentes, legisladores provinciales y dirigentes barriales.

“El Gobierno todos los días avanza con la reforma judicial, paso a paso, porque el kirchnerismo no concibe el poder sin mayoría absoluta. Por eso es importante frenarlos y por ello el radicalismo está en la coalición Juntos por el Cambio. No es porque seamos todos los partidos iguales, claro que no lo somos. Estamos en una coalición porque el bien superior es defender la República”.

“Veo en la provincia de Buenos Aires un partido q se puso de pie, que tiene desarrollo territorial con intendentes, concejales, bloques legislativos fuertes, y la convicción de enfrentar el futuro con ideas y nuevos liderazgos. El radicalismo de la provincia ya está en marcha, enfatizó Negri.

En el mismo sentido, Maximiliano Abad destacó el crecimiento del radicalismo bonaerense y los desafíos futuros. “Todos somos conscientes de que antes de 2015 el radicalismo estaba débil en esta provincia, con pocos intendentes, pocos legisladores y Pocos concejales en el conurbano. Había un radicalismo testimonial que había perdido su autoestima y funcionaba como sparring del PJ. En 2015 recuperamos musculatura y reconstruimos la alternancia en Buenos Aires, hoy contamos con 32 intendentes, con bloques fuertes en la legislatura provincial y seis diputados nacionales. Hoy somos un partido de poder que quiere ser gobierno” sostuvo.

“Representamos la renovación y la apertura, estamos orgullosos de que radicales de toda la vida como Gastón Manes hayan decidido comprometerse con este espacio, que nos acompañen intelectuales de prestigio como Andrés Malamud y mujeres que son un símbolo de lucha por la igualdad como Érica Revilla y María Luisa Storani. Que nos apoyen los jóvenes radicales y 27 intendentes de la provincia. Somos la lista de la pertenecía, identidad y conducta partidaria. Somos garantes de la unidad de la coalición opositora y estamos decididos a liderarla” agregó Abad, quien preside el interbloque JxC en la Cámara de Diputados bonaerense.

En tanto, Otero sostuvo: “Este no es un cambio de autoridades nada más. Acá jugamos un modelo de país, se juega la unión de JxC para defender la República. No vamos a dejar pasar este tren porque la Nación nos está mirando”.

La lista liderada por Maximiliano Abad se llama “Adelante Buenos Aires” y tiene el apoyo del grueso de la dirigencia del partido a nivel nacional, que se reunió ayer por la tarde en la Casa de Corrientes en Capital Federal, en el microcentro porteño. De este encuentro participaron, además de Abad y Negri, los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Luis Naidenoff (presidente del bloque de senadores), el ex gobernador de Chaco Ángel Rozas, el diputado por Entre Ríos Atilio Benedetti, el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, los legisladores nacionales por Tucumán José Cano y Silvia Elías de Pérez, el ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi y los diputados bonaerenses Karina Banfi, Miguel Bazze, Sebastián Salvador, Fabio Quetglas y Josefina Mendoza. También de la vicepresidenta primera del Comité Nacional, Alejandra Lorden, entre otros.

Negri se mostró optimista con el futuro del radicalismo bonaerense. “Una vez que Maxi Abad logre la presidencia del partido hay que construir el retorno del radicalismo a la gobernación. Tenemos hombres y mujeres para gobernar todos los municipios, la provincia y también el país”, cerró el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.