Revuelo: Horacio Verbitsky contó que llamó a Ginés González García y lo vacunaron

Horacio Verbitsky (79), periodista y presidente del CELS, había expresado en reiteradas oportunidades que quería esperar para inyectarse la vacuna contra el coronavirus Covid-19, contemplando los riesgos que pudieran llegar a presentarse. Sin embargo, el conductor radial reveló que decidió recibir la primera dosis de la Sputnik V esta semana.

“Dije que quería esperar pero al final ayer me vacuné”, explicó en El Destape. Una de las razones que lo impulsaron a tomar la decisión fue que hubo nueve contagios entre sus familiares, “un número grande para una familia chica”.

Cuando finalmente se decidió, se puso en contacto con el ministro de Salud, Ginés González García, con quien mantiene una relación de amistad previa a obtener el cargo en el Gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le indicó que debía dirigirse al Hospital Posadas, en Morón, para recibir la vacuna.

“Para mí ese hospital tiene un significado especial porque allí murió mi padre hace 42 años, pero cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud] y me fui allí”, aclaró Verbitsky.

“No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hincar el brazo, pero no se hinchó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”, sentenció. En tanto, el próximo martes 2 de marzo va a recibir la segunda dosis de la Sputnik V.

“Quería rendir cuentas de que cambié de opinión, que lo hice, y estoy contento de haberlo hecho”, concluyó el periodista.