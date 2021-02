CristinaCumple: el video de La Cámpora para saludar a CFK en su cumpleaños

Funcionarios, gobernadores y dirigentes políticos saludaron a través de las redes sociales a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de su cumpleaños, bajo el 'hashtag' #CristinaCumple.



"Tu militancia, tu compromiso, tu lucha y tu amor hacia el pueblo nos motivan a seguir trabajando por una Argentina más justa, una Argentina para todos y para todas", escribió en su cuenta de Twitter el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.



De la misma forma, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, manifestó: "Hoy cumple años la compañera que siempre estuvo a la altura. Su visión estratégica fue, es y será fundamental para la consolidación de un proyecto político nacional y popular. Si ella nunca bajó los brazos, entonces nosotrxs tampoco. ¡Felicidades!".



En tanto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, compartió el tuit del Frente de Todos en el que se destaca una frase de la Vicepresidenta que señaló hace tiempo: "Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil. Lo que yo elegí es quiénes quiero que me quieran: el pueblo, los trabajadores y los jóvenes. Y eso nunca es gratis".



El ministro de Defensa, Agustín Rossi, escribió en Twitter: "Feliz cumpleaños Cristina. Gracias por tanto", mientras que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló: “Feliz cumpleaños compañera Cristina Kirchner. Tu convicción y compromiso siempre son un ejemplo y marcan el camino. Por más años de lucha”.



Entre los gobernadores, también publicó un mensaje de salutación el mandatario chaqueño Jorge Capitanich: "Hoy cumple años Cristina. Ella no pertenece a sí misma. Ni siquiera a su familia. Pertenece a un pueblo. A ese pueblo que con políticas y acciones concretas ayudó a transformar su calidad de vida. Cristina hoy sentirá el afecto de un pueblo al que ayudó a ser feliz".



Asimismo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó: "Desde San Juan le enviamos un afectuoso saludo a nuestra vicepresidenta, un ejemplo de compromiso, unidad y lucha por el pueblo. Sigamos trabajando junto a Alberto Fernández y el resto de los gobernadores, llevando adelante la Argentina que queremos".



Desde la agrupación La Cámpora publicaron un video de más de cuatro minutos en el que mezclan pequeños fragmentos de discursos durante la vida política de Cristina Kirchner y en el que destacaron sus palabras en el último encuentro en La Plata, donde aseguró: "Que nadie se engañe porque el famoso Lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tenga miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar".



"Pero necesitamos gente que los sillones que ocupen sean para defender definitivamente los intereses del pueblo", concluyó ese discurso recordado en este video que fue compartido por varios dirigentes como el ministro bonaerense Andrés Larroque.



Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, agradeció a Cristina Fernández su "entrega, dedicación y amor para el pueblo argentino" tras remarcar: "Es un orgullo seguir tu ejemplo gigante".



En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, se pronunció en el mismo sentido: "Agradecer y agradecer, que un día como hoy en nuestro país, en la ciudad de La Plata, haya nacido ella, mujer coraje".



"El amor que recibe de su pueblo no es más ni menos que un acto recíproco por tanta entrega y entereza", definió en el mensaje que escribió en las redes donde sumó una foto con la vicepresidenta y el expresidente Néstor Kirchner.



También el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, le agradeció "el coraje, la entrega, las convicciones y el amor por el pueblo, siempre".



Por su parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich escribió: "Sos la voz de los postergados, el amor de quienes pudieron cumplir sus sueños y la brújula y esperanza de quienes creemos en una Argentina mejor. Feliz cumple, compañera coraje, y gracias por siempre".



También se sumó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien escribió: "Gracias por trabajar incansablemente para devolverle a nuestra patria la alegría y la felicidad. Simbolizas convicciones y esperanza en la construcción de una nueva argentina independiente y unida".