"Lo que estás diciendo es una burrada": el tenso cruce entre Novaresio y Cafiero

El jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero y el periodista Luis Novaresio protagonizaron un tenso cruce al aire durante una entrevista radial esta mañana en el marco del "Vacunatorio VIP".

En un momento de la entrevista, la conversación se convirtió luego en un ida y vuelta, donde Cafiero señaló que el término "vacunatorio VIP" es un "invento" de los medios y dijo que "están buscando encontrar una cuestión sistémica, pero no la había".

"Lamento no seguir la novela", agregó el funcionario, a lo que el periodista le advirtió que "los que vacunaron fuera de la norma fueron ustedes, no yo".

A continuación, Novaresio hizo un comentario referido al comienzo de la campaña de vacunación con la Sputnik V, donde dijo que en la Argentina se comenzó a aplicar esa vacuna antes de que se publicaran los resultados sobre su eficacia en la revista científica The Lancet. Cafiero le contestó enfáticamente: "The Lancet no autoriza, es una burrada lo que estás diciendo".

"Voy a dejar pasar lo de la burrada, acá en Argentina se vacunó antes de que hubiera sido aprobada", continuó Novaresio.



Insistió en que todos lo que trabajan en los centros de salud tienen prioridad para vacunarse, a pesar de no ser médicos ni enfermeros, y se refirió a un hombre llamado Leandro Kicillof que fue inoculado y que sería un familiar. “No tengo la mas pálida idea de quién es. Calculo puede llegar a ser mi primo tercero, pero lamento decir que no lo conozco”, señaló. Y bromeó acerca del “garrón que se está comiendo” por tener su mismo apellido. “El único delito que cometio es llevar mi apellido. Quiero pedirle disculpas. Y si trabaja en un hospital, aunque sea como chofer, tiene derecho a vacunarse”, explicó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo hoy que "habrá una política de datos abiertos con un monitoreo y trazabilidad" de las vacunas contra el coronavirus, tras las anomalías detectadas en el plan de vacunación, y sostuvo que el Gobierno actuó "con firmeza y decisión ante un procedimiento inaceptable".



Así lo expresó en la entrevista een la que reafirmó que el presidente Alberto Fernández consideró "inaceptables" las irregularidades denunciadas en el procedimiento de vacunación y por eso actuó con "firmeza y decisión" y le pidió la renuncia al entonces ministro Ginés González García.