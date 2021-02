“San Carlos jugó un gran partido y todo salió tal cual lo habíamos planificado”

Tuvieron que pasar más de dos años y medio para que Rodrigo “Popi” Benítez volviera a ser titular en el arco de Villa San Carlos. Y vaya que la espera tuvo su recompensa... Porque el “Popi” fue una de las figuras del equipo, en la definición por penales ante Atlanta.

La actuación del arquero fue decisiva, ya que además de su aplomo durante los ´90, contuvo el cuarto penal de la serie (al juvenil Cuenca), que le permitió, a la postre, darle la clasificación al Celeste para los 16avos de final de la Copa Argentina. “Este partido sirvió para moverme, pero no al mismo ritmo que tiene un partido de campeonato. Nunca bajé los brazos, nunca me relajé y eso tuvo sus frutos”, dijo.

“El equipo hizo un gran partido. Se planificó el partido tal cual salió. La idea era que Atlanta no nos entre por adentro y que no entren los pases filtrados, que nos podían complicar. Salió todo a la perfección. Fijate que durante el partido no tuvimos ningún sobre salto, salvo sobre el final, con la desesperación de ellos, que llegaban con una presión mayor y con el compromiso de pertenecer a una categoría superior. Hicimos un planteo muy inteligente, con gente nueva. Nos acoplamos muy bien a la idea que tiene el cuerpo técnico”.

Con relación a su actuación, el Popi (hermano del Chino, ex jugador de Estudiantes) enfatizó que “en principio estaba un poco ansioso, con esas ganas de que llegue el momento de cambiarme, de hacer la entrada en calor. Ya después me sentí muy cómodo”. Sobre el penal que contuvo, Benítez dijo que “cuando tomó mucha carrera, me sorprendí, pero cuando se paró en la mitad de la carrera, opté por esperarlo. Tuve la intuición de que lo iba a patear despacio, no me moví y por suerte, salió como lo que esperaba. Aprovecho para agradecer a mis compañeros que se brindan al máximo., A mi familiar, a mis viejos, a mis hermanos y amigos, que siempre me apoyan y están conmigo para cuando los necesite”.