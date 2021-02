Las tormentas dejaron calles anegadas y cortes de luz en la Región

Los platenses amanecieron ayer con un diluvio que dejó en pocas horas 60 milímetros de agua, eso complicó algunas arterias céntricas y la transitabilidad en las calles de tierra. Uno de los puntos comprometidos por la acumulación de agua sobre la calzada fue la avenida 72 a la altura de Meridiano V. Allí los vehículos podían circular a marcha lenta y sólo en el carril rápido ya que el carril lento se encontraba repleto de agua. Además, hubo reclamos por cortes de luz que comenzaron con las primeras gotas de lluvia persistente.

CALLES ANEGADAS

Sobre la avenida 19, en el tramo entre el casco urbano y Altos de San Lorenzo, el panorama fue preocupante por la acumulación de agua sobre la calzada y parte de la vereda.

El panorama se repitió en la zona de avenida 122 entre 61 y 62, según consignaron Diego y Carolina, vecinos de la zona. “Esta situación no solo provoca que no pueda transitar por la vereda, tener que hacer más de dos cuadras para cruzar la calle o no poder sacar los vehículos de los garajes”, se indicó.

El estado de las calles en el marco de la lluvia también fue motivo de preocupación en sectores de Parque Sicardi. “Está lleno de pozos que se llenan de agua y los autos se quedan encajados”, graficaron vecinos al aludir al cuadro que presenta la calle 650 en el tramo de 7 a 22.

En tanto que en 16 entre 125 y 126, en el barrio Villa Progreso de Berisso, afirmaron que “siempre pasa lo mismo y no hay solución, es un problema de años y no arreglan zanjas, boca de tormentas ni hacen limpieza”.

El total de lluvia acumulado fue: en City Bell: 66,41; en Plaza Olazábal: 65,5; en Tolosa: 57,79; Gonnet: 55,65; Plaza Moreno: 54,11; San Carlos: 54,08; Villa Elvira: 51,3; Villa Elisa: 50,4; Melchor Romero: 50,9; San Lorenzo: 40,27; Los Hornos: 34,75.

CORTES DE LUZ

Asimismo se efectuaron reclamos por cortes de luz que comenzaron desde la madrugada hasta el mediodía de ayer en un amplio sector que abarcaba desde 4 y 63 hasta 115 entre 67 y 68, según consignaron Mirta Menghi, Eduardo García y Horacio Labombarda, quienes coinciden en el cese de energía comenzó alrededor de las 6. El faltante eléctrico afectó también a vecinos de 11 entre 61 y 62 aunque en este caso el suministro se normalizó a mediodía, según Silvia Rolando.

Por su parte, Eduardo, usuario de Berisso, sostuvo que “la zona comprendida de 13 a 18 y de 149 a 161 estamos sin luz desde la madrugada”, al tiempo que lamentó que “en esta zona no va a haber nunca más buena electricidad”. “No entienden que estamos en emergencia sanitaria y ninguna persona atiende el teléfono en Edelap no pasa nadie a ver qué ocurre”.

Oscar, de 17 y 636, Parque Sicardi, dijo que “nos cortan la luz con dos gotas de lluvia, entonces nos quedamos sin agua, sin señales de teléfono, sin señal de internet, quedamos prácticamente desprotegidos”. “Es un problema que ocurre hace 40 años que ocurre. Sin luz no tenemos ningún otro servicio”, graficó el usuario al dimensionar los alcances de la problemática.

Desde Edelap informaron que “en el marco de la tormenta presente en la región, con fuertes ráfagas de viento y abundante precipitaciones, se han registrado interrupciones acotadas. Cuadrillas de la empresa trabajaron para restituir el suministro en el menor tiempo posible. Cerca del mediodía, se restableció el servicio en las zonas antes mencionadas.