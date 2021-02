El fallido de Delfina Rossi que hizo furor en las redes

“La Provincia de Buenos Aires terminó de vacunar a todo su personal de Salud. Ejemplar gestión de Axel Kicillof”, escribió ayer en su cuenta de Twitter Delfina Rossi, hija del ministro de Defensa Agustín Rossi y represente por la oposición en el directorio del Banco Ciudad.

La afirmación de la joven economista fue rápidamente desmentida por dirigentes de la oposición. Pero también, aunque sin realizar una alusión directa, por el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, quien afirmó que aún no se completó el proceso de vacunación de la totalidad del staff del sistema sanitario de la Provincia.

Las réplicas no tardaron en llegar. Numerosos médicos salieron al cruce de Rossi y la acusaron de faltar a la verdad. “Hola Delfina, soy un médico de 51 años, jefe de servicio de un hospital de alta complejidad de provincia de Buenos Aires, donde trabajo hace 15 años. Aún no me vacunaron”, fue uno de los profesionales que respondió.

“Estás diciendo que Mar del Plata no forma parte de Provincia de Buenos Aires? Mis familiares médicos aún no recibieron la primera dosis”, escribió otro usuario de la red social del pajarito.