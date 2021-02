Ladrones casi estrangulan a una mujer, pero la hija se escondió y llamó al 911

Un brutal robo, ejecutado a mano armada y con un nivel de violencia extremo, sufrió ayer una familia de la zona de Plaza Yrigoyen. Según informaron fuentes policiales, el atraco fue perpetrado por una banda compuesta por al menos cuatro ladrones que, antes de ser capturados, protagonizó una persecución y un enfrentamiento a tiros con la policía en San Carlos.

La pesadilla para las víctimas comenzó alrededor de las 10 de la mañana. Al momento del ingreso de los ladrones a la vivienda ubicada en la esquina de 19 y 62, la dueña de casa recién había llegado a su casa después de realizar unas compras en un negocio de la zona. En el primer piso de la vivienda se encontraba su hija, una joven de 21 años, que se había despertado temprano para anotarse online en las materias de la facultad.

Como lo viene haciendo desde hace casi un año, tras ingresar a su casa se dirigió a la cocina para comenzar a lavar y desinfectar los productos, cuando escuchó que abrían su puerta.

“Pensé que era mi yerno. Y cuando fui al living a recibirlo, me encontré con dos tipos que se me tiraron encima. No entendía nada. Yo dejé la puerta con llave y estos tipos habían entrado con llave”, precisó la víctima que, al igual que su hija, pidió mantener su identidad a resguardo.

“El primero que vi vino directo hacia mí. Me agarró del cuello y me dijo ‘dónde está la plata’. Yo le quería decir ‘te doy todo’ pero como me estaba ahorcando no podía hablar” añadió. Con la boca tapada, la mujer gritó varias veces. Pese a que sus desesperados pedidos de auxilio casi no se oían, los leves sonidos que emitió fueron percibidos por su hija que, al escucharlos, presintió de forma instantánea que su madre estaba en peligro.

“Estaba en mi habitación cuando escuché a mi mamá pedir auxilio. Era como un balbuceo fuerte, como que no podía hablar. Me pareció extraño pero tuve una sensación fea, la misma que tuve hace unos años cuando nos entraron a robar. Yo estaba en paños menores y temí lo peor. Pensé, ‘ahora sube alguien y me viola, me secuestra, me mata’”, sostuvo. Acorralada por la situación, la joven avisó al 911 sobre la situación que estaba aconteciendo en su casa y salió por la ventana de su habitación al techo de su casa para pedir auxilio a los gritos.

Para ese entonces, su madre había sufrido todo tipo de maltratos físicos por parte de los ladrones. Desde golpes hasta intentos de asfixia con los dedos y una prenda. La mujer vivió momentos dramáticos. “Uno me metió los dedos en la boca mientras me tapaba la nariz. Después agarró la camiseta de Gimnasia de mi marido y me empezó a estrangular mientras me repetía ‘dame la plata’. Me terminó salvando un tercer ladrón que también entró a mi casa con su copia de llave. ‘Se pudrió todo, tomémonos el palo’, dijo y todos salieron corriendo con lo que nos sacaron”, indicó. Afortunadamente para la joven, los ladrones salieron de la casa casi un segundo antes de que ella se arrojara al vacío en un intento por ponerse a resguardo. “Estaba decidida a saltar, dijo.

Para ese entonces, varios vecinos se habían juntado en la vereda de enfrente. Fueron los encargados de tomar nota de las características físicas de los delincuentes y de la patente del auto que estaba estacionado a la vuelta, en calle 62, un Peugeot 308 al que se subieron los tres sujetos para darse a la fuga.

Los datos sirvieron a la policía para dar con su paradero en 62 y 30, en donde se inició una persecución que finalizó en 46 entre 150 y 149 con los sospechosos abandonando el rodado. A los pocos metros fueron capturados dos sujetos mientras que un tercero fue atrapado tras un enfrentamiento a balazos con un efectivo en un descampado ubicado en 47 y 151. El cuarto individuo fue detenido en 49 y 150. Lo hallaron tomando un vaso de agua que minutos antes le había pedido a una vecina de la zona.

En tanto, en el auto abandonado hallaron dinero y varios de los objetos robados a la familia.