“La zona oeste no está liberada, está olvidada”, dicen vecinos y comerciantes

Unas 150 personas se reunieron antenoche en 197 y 45 para pedir medidas urgentes que frenen el delito, “aunque del ministerio de Seguridad no vino nadie”, dijeron desde la asociación Oasis. El próximo martes harán otro encuentro y no descartan un cierre de comercios o movilización. “Cambian comisarios, pero si no hay recursos no pasa nada”, destacaron, seguros de que es “zona olvidada”.