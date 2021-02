El día que Chávez avanzó sobre la propiedad y alarmó a inversores

Diez años después de su fallido golpe de Estado y ya como presidente de la rebautizada República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez tomó una de las medidas de mayor corte populista durante sus más de 15 años de gestión: el 4 de febrero de 2002 por decreto ordenó legalizar derechos de propiedad para millares de personas que vivían en asentamientos marginales, en zonas fiscales urbanas. Años después vendrían los avances más firmes contra la propiedad privada, expropiaciones mediante, que terminó de encender las luces rojas entre los inversores locales y foráneos, en un país que por sus riquezas petroleras nunca pudo llegar a las puertas del primer mundo, sino todo lo contrario.

La proclamación de la nueva ley, hoy hace 19 años, se hizo en un acto en el Museo Histórico Militar, lugar desde donde el entonces teniente coronel Chávez dirigió, en esa misma fecha pero de 1992, un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que ya venía del peor estallido social de la historia del país caribeño, conocido como el “Caracazo”.

El mandatario -fallecido el 5 de marzo de 2013- que durante el anuncio de la norma mostró su satisfacción por la firma de ese decreto: “Abre el proceso de regularización de la tierra urbana, y va a permitir un grado más de justicia para el pueblo de los desposeídos, de los pobres que tienen su rancho (viviendas precarias), su casa, en barrios populares”.

En esa oportunidad, el Presidente dispuso la creación de comités de tierras en cada barrio, con participación popular, los que quedaban a su cargo de establecer los títulos de propiedad. Este proyecto fue complementario a la Ley de Tierras, que también por decreto promulgó unos meses antes para regularizar la tenencia de la propiedad rural.

Solo en Caracas ciudad, en los principios del siglo actual se calculaba que la mitad de la población (unos 4 millones) vivía en “ranchos”, en áreas desprovistas de toda infraestructura urbana. Según el censo llevado a cabo en Venezuela durante el año 2011, todavía el 9 por ciento de las edificaciones construidas para habitar eran de ese tipo, precarias.

En Venezuela se utiliza el término “rancho” para referirse a las infraviviendas o asentamientos irregulares; construcciones improvisadas, edificadas de forma desorganizada y que no cumplen con los estándares mínimos para la habitabilidad humana y los principios básicos de la arquitectura civilizada. Estas edificaciones son generalmente elaboradas con materiales de pésima calidad como zinc o cartón-piedra utilizados como techo, así como ladrillos huecos, unidos con cemento y expuestos a la intemperie que sirven de muros.

Las zonas -por lo general se toman tierras fiscales- donde se construyen estas estructuras son laderas o colinas. Su acceso con automóvil se delimita por angostas vías de concreto. Al igual que en muchos países de Latinoamérica, esos barrios precarios suelen ser el “hogar” de bandas criminales, venta ilícita de armas y drogas, entre otras actividades ilegales. Su terreno es de muy difícil recorrido debido al aumento continuo y desordenado de estas estructuras.

GOLPE FALLIDO

Mientras, hoy se cumplen 29 años del fallido golpe que encabezó Hugo Chávez con un grupo de militares rebeldes. El líder bolivariano pasó dos años en la cárcel. Más allá del fracaso de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez, para el relato chavista fue un triunfo: “Se plantó la semilla de la patria nueva”.

Cuando Chávez llegó al gobierno decretó que el 4 de febrero se celebrase el Día de la Dignidad Nacional: “No fue un golpe de Estado, fue una revolución de la juventud militar. A mí que me condenen los que quieran condenarme. Qué me importa. La historia me absolverá”.

En 1992 Venezuela todavía digería los hechos del llamado “Caracazo”, cuando en febrero de 1989 miles de personas salieron a las calles a protestar contra el alza de precios, lo que generó enfrentamientos con las fuerzas del orden que dejaron cientos de muertos. Chávez, al frente de un grupo de militares, consideró que era tiempo de una acción radical y revolucionaria para terminar con esa situación.

La noche del 3 de febrero el presidente Pérez regresaba de un viaje al exterior y fue alertado del plan golpista por el entonces ministro de Defensa, Fernando Ochoa Antich, un militar retirado y autor del libro “Así se rindió Chávez”.

En una entrevista con BBC Mundo, Ochoa Antich dijo que aunque se hubieran dado las condiciones para el golpe, “desde el punto de vista ético no se justificaba. No tenía necesidad de ocurrir, podía cambiarse el Gobierno desde la democracia”.

El plan de Chávez fracasó pero en el intento murieron 35 personas entre militares, policías y estudiantes. Pérez volvió al poder. Y el golpe fue condenado hasta por Fidel Castro, uno de los principales aliados luego de la causa bolivariana.