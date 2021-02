Píparo; "Pusimos en riesgo nuestra vida y la de terceros, hoy solo llamaría al 911"

La diputada bonaerense de JxC y funcionaria municipal de La Plata, Carolina Píparo, sostuvo que si le tocara otra vez la situación que vivió junto a su esposo en la madrugada del 1 de enero pasado, "sólo llamaría al 911, pusimos en riesgo nuestras vidas y las de terceros". Con este y otros conceptos, Píparo se refirió al caso por el que está detenido su marido, Juan Ignacio Buzali acusado de doble homicidio agravado en grado de tentativa y en ese marco lo defendió al afirmar que "es una buena persona".

En declaraciones televisivas, Píparo se refirió al pedido de prisión preventiva de su esposo formulado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N°17, por considerar que arrolló a dos motociclistas en las primeras horas del 1 de enero de 2021.

"Es la única persona del país que está detenidapor cuatro puntos de sutura”, dijo, en relación a las heridas que tiene una de las víctimas.

“Juan Ignacio es una buena persona, lo extrañan mucho mis hijos. Merece estar con sus hijos y esperar el proceso en un país donde nadie está preso por cuatro puntos de sutura", dijo y criticó que no haya "política criminal en este país y en la Provincia" .

“Esto es lo que yo no puedo explicarles a mis hijos. No puedo educar a mis hijos diciéndoles ´tu papá es la única persona tras las rejas por cuatro puntos de sutura. Pero es la verdad. Hoy lo que le tengo que decirles a mis hijos es que está a disposición de la justicia, no se por cuanto tiempo”, siguió la legisladora.

También se mostró arrepentida por la persecución de los jóvenes en moto: “No lo seguiría de vuelta sabiendo cómo es la situación en nuestra ciudad, con pocos móviles. También hablo por él. Pusimos en riesgo nuestra vida y la vida de terceros”. A su vez, dijo que “ahora esperaría más a la policía”, aunque remarcó que no le parece mal “comprometerse”. “Hoy llamaría al 911 y nada más”, sostuvo.

. “Reconocí un buzo turquesa. Los empezamos a seguir desde una cuadra, llamo al 911, les digo ‘Estoy atrás de las personas que me robaron, tienen dos armas´”, comentó en otro pasaje de la nota.

Dijo que la situación se complicó cuando doblaron y se toparon “con muchas motos, que desaceleran y nos sentimos emboscados. Hoy las pericias indican que siempre dijimos la verdad”, indicó. “Teníamos miedo, llamé al 911 diciendo que estaban atrás mío los motochorros y las cuatro motos se abalanzan contra nuestro auto. Entonces nos sentimos en riesgo. Lo que nosotros queríamos era encontrar un control policial”.

Piparo señaló que las pericias indican que su esposo “no tiene ninguna intención de dañar” a nadie: “Mi marido entiendo que buscó el mejor lugar que podía pasar, si no, no hubiera frenado. Uno no llama al 911 si ha decidido hacer justicia como dijeron con mano propia”. “Lo que lamento es haber esperado un operativo policial, siento que arriesgue mi propia vida, mi marido siente lo mismo y que arriesgué la vida de terceros”, agregó.