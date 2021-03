Ojeda contó que antes de morir Diego quería ponerse bien para seducir a una mujer

Verónica Ojeda reveló que hacia el final de su vida, Maradona “quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”.

Al parecer, la joven que Diego quería conquistar era una decoradora que trabajó en una de sus casas, y, según contó Ojeda, al conocerla Diego comenzó a ilusionarse con la posibilidad de volver a enamorarse, e intentó adelgazar y ponerse bien para seducirla. A Ojeda, en pareja con Mario Baudry, le entusiasmó la posibilidad de ver al padre de Dieguito Fernando en buena forma, y decidió ayudarlo.

Diego se acercó a Verónica Ojeda, que llevaba a su hijo a compartir tardes con su padre a San Andrés, hacia el final de su vida, e incluso llegó a mandarle un mensaje a su actual pareja, diciéndole que “la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”.