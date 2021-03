Dalma Maradona desmintió que hayan contratado barras ni que le echó la culpa a la prensa por los desbordes

Después de la escandalosa concentración de hinchas para pedir justicia por la muerte de Diego Armando Maradona, la que tomó la palabra fue su hija mayor, Dalma, quien en un programa radial donde es columnista formuló algunas declaraciones.

“La marcha no la organizamos nosotras, ni mi hermana, ni mi mamá, ni yo. Fueron diferentes organizaciones de fanáticos. Una es el Pueblo Maradoniano, otra es la Iglesia Maradoniana… Nos invitaron a ir. Y nos pareció que podíamos llegar a sumar, para que vaya gente pacífica, con barbijo, como dijimos siempre”, relató.

Contó que dejaron su auto en el estacionamiento que está debajo de la avenida 9 de julio y desde allí salieron a un hotel de la zona. Cruzaron la calle con la pancarta y la prensa las fotografió y filmó. "Cuando llegamos al Obelisco había mucha prensa que se tiraban encima y no se podía seguir de esa manera. Por eso decidimos estar un ratito e irnos”.

“Quisimos que la marcha siguiera lo más pacífica posible. Y nada más. Leí en un portal que nos habíamos ido porque habían insultado a mi mamá y ¡nada que ver! Todo lo que decían de mi mamá era hermoso. Y ni nos agredieron, ni nada”, apuntó.

Además la hija del astro futbolístico se refirió a los posteos que escribió en Instagram en donde culpó a la prensa por los desbordes. “No es que le echo la culpa pero no abordan a todo el mundo como nos abordaron a nosotras. Fui a un montón de marchas por el aborto legal seguro y gratuito y nunca me abordaron de esa manera. Estaba pautado para que así fuera… Si no, no se entiende”, se quejó

Contó que quisieron colgar un banner en el Obelisco pero no pudieron. Y denunció que hubo gente que no quiso que ellas estuviesen en la marcha.

"Nosotras no fuimos a cholulear, a dar un móvil. No le echo la culpa a la prensa, pero cuando dejás de respetar al otro… No llevamos barrabravas para que nos protejan, ni pedimos vallas”, continuó con su discurso.

En el final volvió a pedir justicia por la muerte de su padre, del que confesó todavía al día de hoy escucha los audios y la mortifican una barbaridad. "Deberían estar en la Justicia. No sé quién los filtra. Puede ser la fiscalía o los abogados de las partes. Yo no quiero que se filtren. Que un médico diga ‘se va a cagar muriendo’. No tengo que escuchar eso. No miro tele hace un tiempo para resguardarme a mí y a mi hija, que repite todo. Y por la memoria de mi papá. Si bien sé que va a llevar tiempo, sé que va a haber justicia”.