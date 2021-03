Lo frenaron a último momento: por ahora no van a aumentar los precios de los combustibles

A pesar que se esperaba que desde la cero horas de hoy aumentara el precio de los combustibles, finalmente eso no ocurrió ya que que las petroleras aceptaron absorver el incremento que estaba previsto por una actualización impositiva.

Así lo confirmó Julio Alonso, presidente de la Federación de Entidades de Combustibles de Argentina, en diálogo con La Redonda. "Llegaron a un arreglo con las petroleras y las petroleras absorvieron el impuesto", dijo Alonso, por lo que esa variación "no va a ser trasladada al público".

Esta fue una negociación que el Gobierno llevó adelante con las petroleras y al que se llegó a ese punto anoche a última hora, de ahí que hoy los precios son los mismo que ayer, cuando en la Región se vieron largas colas en las estaciones de servicio de automovilistas que intentaban `ganarle´ al aumento.

Si bien la variación impositiva que se da cada tres meses "no se va a ver reflejada por ahora en los carteles", Alonso no descartó que en los próximos días pueda haber un incremento. "Que no te llame la atención", dijo el empresario.

"Es un año electoral y el Gobierno juega a ponerlo o no ponerlo (el aumento) y como maneja a YPF, que es la más grande del país, lo que hace YPF hace el resto", señaló.

De todos modos, dejó planteado que si no se recompone el precio de los combustibles, el cual se estima está retrasado en un 15%, "después de octubre, ¿qué hacemos? Otra vez se va a disparar el dólar, aumenta la luz, el gas, la nafta. Yo creo que lo lógico es que el aumento vaya siendo paulatino y no incida abruptamente en el bolsillo del consumidor".

Desde agosto del año pasado hasta febrero de este año los combustibles aumentaron un 40%. Hasta ahora, YPF siempre trasladó el mayor componente impositivo a los precios finales. Por ello no se descarta que encabece la suba y luego la sigan el resto de las petroleras que operan en el mercado minorista, informaron fuentes del scetor de combustibles.

Pese a que durante 2020 el precio de la nafta aumentó 10 veces, antes de mitad de año podría pasar la barrera de los dos dígitos y llegar a 100 pesos, porque las empresas aseguran que aún están por debajo de la inflación. Ocurre que desde la industria sostienen que las subas que se dieron en lo que va de 2021 correspondieron a ajustes en los biocombustibles o por los impuestos, pero no para recuperar márgenes de ganancia en la refinación.