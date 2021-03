En la Provincia anticipan una segunda ola, pero por ahora descartan volver a la Fase 1

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió ayer que “es muy probable” que llegue a la Argentina una segunda ola de la pandemia de coronavirus, tal como ha ocurrido en países del hemisferio norte y en otras naciones vecinas. No obstante, por ahora descartó el regreso a la Fase 1 (la más restrictiva de la cuarentena), pero pidió “tener cuidado porque los casos de los países de la región terminan impactando en Argentina”.

En declaraciones radiales, el funcionario de Axel Kicillof advirtió que “después de ver el hemisferio norte, no hay motivos para pensar que nosotros no vayamos a tener una segunda ola” de COVID-19. En ese sentido, agregó que “en diciembre pasado tuvimos un rebrote en Brasil, Chile, Uruguay y, también, en Argentina. Ahora estamos volviendo a vivirlo”.

Frente a este contexto, y en línea con el Ministerio de Salud de la Nación, el viceministro de la cartera sanitaria bonaerense llamó a no viajar a Brasil. “No es el momento para irse de vacaciones allá. Aunque las variantes de los virus no están solo en Brasil, hay que intentar reducir los contagios. Me preocupa la cepa de Manaos: vamos a vigilarla para tratar de cortar su circulación”, aseguró.

Atento a la extremada crisis sanitaria que atraviesa el país vecino, el gobierno nacional anunció días atrás que se restringirán los vuelos a Brasil, pero también a Europa, Estados Unidos, Perú, Ecuador, México, Colombia, Chile y Panamá. Son estas las zonas consideradas de riesgo por el recrudecimiento de la pandemia a partir de las nuevas mutaciones del coronavirus. Las limitaciones a volar, que se mantendrán, en principio, hasta el 9 de abril, que coincide con el fin de la nueva prórroga del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Por ahora, se descartó el cierre de fronteras, es decir prohibir el ingreso y egreso de turistas locales desde el exterior, tal como había deslizado en la Provincia el ministro de Salud, Daniel Gollan.

Mientras late la preocupación por la virulencia del COVID-19 en los países limítrofes, ayer Kreplak confió en que “ahora tenemos armas para esta batalla” que son “el distanciamiento, el cuidado y la vacuna”.

Y que “cuanta haya más población vacunada se necesitará menos distanciamiento y, por lo tanto, cuidado. Hoy, Argentina está arriba de dos millones de inmunizaciones y todavía nos falta un porcentaje muy grande de la población”, explicó el viceministro de Salud provincial.

Puntualmente sobre la campaña de vacunación que, en medio de polémicas, avanza en la Provincia, Kreplak contó que, como se puede comprobar en el Monitor Público de Vacunación, ya se aplicaron 2.381.429 vacunas en todo el país: de ellas, 1.932.696 corresponde a personas que recibieron la primera dosis y 448.733 a quienes se dieron ambas.

En tanto que la Provincia lleva 978.153 dosis aplicadas (790.733 personas recibieron la primera y 187.420 ambas).

Kreplak, que destacó que en la Provincia se está vacunando a 60 mil personas por día y que ya hay más de 4 millones de inscriptos que esperan ser vacunados, se refirió también al revuelo por las declaraciones de la escritora Beatriz Sarlo y las inscribió “en consonancia con la actitud que ha tenido la oposición y algunos medios desde el comienzo de la pandemia”.

Por último, el ministro reveló los detalles de otra polémica, la que tiene que ver con el acuerdo con el laboratorio Pfizer: “La gente de Pfizer me había dicho que Argentina iba a tener prioridad para poder adquirir las vacunas. Lo hablaron conmigo. Y cuando tuvieron que pasar a la parte de comprar la vacuna dijeron: ‘Con la provincia no se puede hablar’. Pfizer no cumplió con su promesa. Lo digo con dolor”, admitió el viceministro de Salud.

Mientras, la Provincia espera por la llegada de más dosis de AstraZeneka y Sputnik-V y otros tres millones de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, que aguarda por una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ver si puede ser aplicada a mayores de 60 años.

“Esa autorización todavía no está, pero esperemos que en los próximos días suceda”, auguró Kreplak.