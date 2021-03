Tremenda versión: Luciana Salazar, ¿iba con Matilda a San Martín a hacer brujerías?

“Me están diciendo amigos de Tomás que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana supuestamente iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías. No se sabe a quién, pero el auto estaba ocupado. ¿Vos sabés algo de esta versión?”. La pregunta, picante, se la hizo Cinthia Fernández a una ex novia de Tomás, el hijo de Martín Redrado, en relación a los “vicios” oscuros que tendría Luciana Salazar con la magia negra.

Según Vanesa Wasinger, ex modelo, la versión de Cinthia era afirmativa: “Sí, se hablaba (de eso) cada tanto, por eso no me sorprendió lo de la brujería”.

El tema de Luciana Salazar y la versión de las brujerías volvió a reflotarse tras el nuevo escándalo de la pareja más tóxica de la farándula: según la rubia, habían vuelto con Redrado, sin embargo, él se mostró en público con su ex y ardió Troya: Luli, indignada y dolida, salió a tuitear, generando un cruce con el hijo de su ex novio, que la trató de “gato” y que desmintió la teoría de la reconciliación.

Para ponerle más picante al asunto, ayer se supo que Burlando es el nuevo abogado de Redrado, quien, desde Estados Unidos mandó instrucciones para ir contra Salazar . “Cada determina cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento (contra Redrado)”, dijo Burlando y agregó: “Luciana lo quiere hacer partícipe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”.