"Verdurazo", piquete y reclamo de productores frutihortícolas de la Región en Plaza Moreno

Con una batería de reclamos un gran número de productores del cinturón frutihortícolas de la Región se movilizan esta mañana por el centro de la ciudad y mantienen cortada la calle 12 entre 51 y 53, por lo que transitar en esa zona es una verdadero caos. Desde las 9 se concentraron en Plaza Italia y marcharon a la Plaza Moreno, frente al Palacio Municipal, para llevar sus quejas.

En esa movida, regalan a los vecinos 10 mil kilos de verdura que fueron embolsadas para la entrega. Entre los reclamos figuran la inseguridad, los caminos intransitables y tanto los micros como las ambulancias que no entran a las zonas. Se trata de productores de Abasto, El Peligro, Arana, Poblet, la ruta 36, de Colonia Urquiza y Etcheverry.

Elías Amador, uno de los referentes de los manifestantes y que calculó una convocatoria de 6 mil personas en el corazón de la Ciudad, dijo que "trajimos 10 mil kilos de verduras, para que vean que somos productores de verdad". Además dijo que "pedimos que nos de una audiencia Julio Garro. Vamos a entregarle un petitorio".

En ese sentido dijo que "las calles están deplorables, que no se pueden transitar. Y la inseguridad es terrible porque nos roban, nos matan y violan a nuestras mujeres". También aseguró que "hay una escuela en Etcheverry que está abandonada y los chicos no pueden volver al colegio. Tampoco hay vacantes y nuestros hijos no pueden estudiar".