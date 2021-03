VIDEO .- Antonio Laje recibió un insulto en vivo y así reaccionó

El periodista Antonio Laje vivió un incómodo momento este miércoles en su programa "Buenos Días, América": recibió un insulto de un televidente y, lejos de hacerse el distraído, aseguró que él "da la cara" y se la "banca todos los días".

Todo comenzó cuando el conductor había pedido al público que respondiera a la siguiente consigna: ¿cuál es el precio que pagan por la nafta en donde viven?

De manera inmediata, muchas personas que estaban mirando el programa enviaron sus respuestas y Laje junto a su compañera, María Belén Ludueña, iban leyendo los mensajes que aparecían en la pantalla.

Pero de repente, se vio al ire un hiriente mensaje contra el periodista: "Laje sorete". Si bien podría haberlo dejado pasar, decidió contestarle al espectador: “Y bueno, son opiniones... Son opiniones... Qué se yo, no tengo ningún problema... Doy la cara y me la banco todos los días, no como vos que lo escribís en un mensaje anónimo”.

Y añadió: “No me preocupa realmente. Lo que siempre pido es si no te gusta lo que digo, primero, no tenés que verme. Estás mirando, estás escribiendo e insultando... La verdad es: decí lo que pensás sin insultar”.