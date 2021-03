Jueces y fiscales, en pie de guerra porque los “apuran” para renunciar

Jueces y fiscales trabajan en los detalles finales de lo que va a ser una nueva pelea con el gobierno de Alberto Fernández: una demanda para pedir la inconstitucionalidad de la resolución de la ANSES en la que intimó a más de 200 magistrados y funcionarios que ya tienen la jubilación otorgada a presentar su renuncia.

En el listado hay nombres de jueces y fiscales que ocupan cargos clave para el poder.

La acción será iniciada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), presididas por Marcelo Gallo Tagle y Carlos Rívolo, respectivamente. La semana pasada, el mismo día que Martín Soria fue anunciado como ministro de Justicia, las entidades aprobaron el primer borrador de la acción. La idea es presentarse en el fuero contencioso administrativo federal los primeros días de esta semana, antes del feriado del miércoles por el día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, según Infobae.

“En otro contexto no estaríamos litigando, haríamos algo más administrativo”, le dijo a Infobae una de las personas que trabaja en la demanda. El contexto es lo que jueces y fiscales entienden como un ataque al Poder Judicial en su conjunto y a algunos jueces en particular. La lista incluye los proyectos de reforma -que se tratan en el Congreso- a la justicia federal y al Ministerio Público Fiscal, el discurso del presidente Fernández en el Congreso -”El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”-, el alegato de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro - “Estamos en un momento muy grave institucional de la Argentina, no pueden seguir comportándose como una corporación”-, las críticas de Soria – ”Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todas las teorías jurídicas que aprendimos en la facultad por la ventana, como las prisiones preventivas”-, y las intimaciones de la ANSES.