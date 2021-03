La Vicepresidenta pasa por encima de Alberto F. y complica a Guzmán

“Muchas gracias, señora presidenta de la Nación”. Así la despidieron ayer a Cristina Kirchner tras un acto por el 24 de marzo en Las Flores. Sin embargo, el fallido de la locutora del acto no pareció tan desubicado porque la vicepresidenta acaba de dar un discurso propio de alguien que tiene voz de mando en su propia tropa y que, desde ese lugar de poder, busca imponer condiciones. Incluso, ante organizaciones de la talla del Fondo Monetario Internacional.

“Los plazos y las condiciones son inaceptables”, advirtió Cristina desde el interior bonaerense, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene en Washington reuniones clave con el FMI para avanzar en un nuevo acuerdo que alivie el peso de la deuda tomada. Pero debe decirse que las tasas que ofrece el FMI en estas negociaciones son las más bajas que pueden obtenerse en el mercado.

En la figura de Macri, Cristina sintetizó la estatización de la deuda externa privada que hizo la última dictadura –“entre ellos, la familia del grupo económico de ya sabemos quién”, sostuvo en tono cómplice con los funcionarios y el público que la escuchaba- y “la deuda que se contrajo en estos cuatro años”. Para la Vice, los que “instigaron y apoyaron” a los militares “generaron más deuda aún” cuando “llegaron al gobierno por el voto popular” en 2015.

En la médula del discurso de Cristina, que no mencionó ni una sola vez al presidente Alberto Fernández, estuvo la idea de que el golpe de Estado de 1976 se hizo para cambiar la matriz económica del país. “Lo que vinieron a hacer es imponer un modelo económico”, aseguró y contrapuso ese cuadro con la necesidad de implementar una visión productiva. “Nos acusan de intervencionistas, pero lo que queremos es producir y generar trabajo”, dijo.

Entre los presentes -algunos funcionarios muy controvertidos como el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni- notaron que Cristina mencionó a su ex ministra de Industria Débora Giorgi, sobre quien dijo que le “sonreía con dulzura” a los empresarios, mientras “nosotros tomábamos las decisiones que teníamos que tomar”. Como si hubiera marcado una diferencia con la gestión de Matías Kulfas.

El ministro de la Producción es justamente uno de los “funcionarios que no funcionan” apuntados por Cristina en el acto del año pasado en el estadio único de La Plata. Ayer, en Las Flores, la Vice elogió a Cecilia Nicolini –la funcionaria que hizo la gestión en Moscú para comprar la vacuna Sputnik V- pero afirmó que gracias al “multilateralismo” de los gobiernos kirchneristas, se consiguió el apoyo de Rusia y también de China para darle la pelea al COVID-19.

“¡Quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son rusas y chinas!”, se ufanó en un claro posicionamiento geopolítico. Pero aquí hay que aclarar que fue el Gobierno el que cortó la negociación con Pfizer para obtener esa dosis, una decisión que nunca terminó de explicar con claridad. Y que había apuntado a recibir, en un principio, una amplia cantidad de vacunas de Oxford-AstraZenca, pero solo logró obtener un número muy inferior al esperado.

La Vicepresidenta dijo que su visión no es “ideológica” y lo graficó con un ejemplo: “Néstor y yo de vacaciones a Beijing y Moscú no fuimos nunca. Nos fuimos a Nueva York y a Disney, que a Néstor le encantaba. A mí me gusta nueva York, pero sé cómo tengo que defender los intereses de los argentinos acá”, enfatizó.

Cristina arremetió contra los Estados Unidos, a cuyo gobierno responsabilizó por haber apoyado a Macri en la toma de deuda con el FMI, y fustigó: “Bancaron a los ingleses en la guerra de las Malvinas, estuvieron del lado del enemigo de la Argentina”. En una mezcla de temas sin relación, volvió al plano económico: “Fueron centrales (los norteamericanos) a la hora de que el Fondo violara todos los artículos de su estatuto” para acordar con Macri, denunció.

Cristina no se refirió a la administración norteamericana de Joe Biden sino a la de Donald Trump, pero dijo que hay una continuidad en el estado norteamericano.

Bajo el liderazgo político de Trump, Estados Unidos había impulsado la creación del Grupo de Lima, al que adhirió el gobierno de Macri, y que se constituyó para presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela con una salida democrática. La situación del país caribeño fue siempre un asunto delicado en Washington y en las capitales europeas, que puede influir en la negociación con el FMI.

El anuncio de ayer de la Cancillería argentina de dejar el Grupo de Lima ocurrió el mismo día en que Guzmán tenía prevista una reunión con el Tesoro norteamericano.

Por su parte, Alberto Fernández habló con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, y le dijo que la Argentina va a “honrar sus deudas”, casi al mismo tiempo que Cristina aseguraba que el país “no tiene plata” para pagarle al FMI. La Vice impulsa un acuerdo con el FMI a 20 años y a tasas más bajas que las que negocia Guzmán. Y argumentó esa propuesta desde Las Flores, con Máximo y Axel Kicillof –su principal asesor económico- sentados a su lado.

“Si desde los partidos políticos no somos capaces de articular un mínimo acuerdo frente a cuestiones estructurales como el endeudamiento y la economía bimonetaria, va a ser muy difícil gobernar la Argentina, sino imposible tal vez”, advirtió. El mensaje de la Vice tuvo fuertes implicancias internas en el Gobierno, pero también resultó un llamado a la oposición. Aunque lo hizo sin apelar a un tono de persuasión, sino de cuestionamientos descarnados.