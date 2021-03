Un viejo estudio de Harvard puede ser la llave para amortizar los efectos de la pandemia

Cuando el mundo no se imaginaba lo que se venía con la pandemia por el coronavirus que hoy estamos atravesando, en Harvard tampoco sabían que estaban lanzando un estudio que sería clave 4 años más tarde.

En 2016 la ciencia daba opciones para responder a la pregunta ”¿qué debo cambiar de mí mismo?”. En esa universidad de la costa Este de Estados Unidos se dieron a conocer los resultados de una investigación en la cual se examinó casi un siglo de datos. Y en ella se reveló una forma sencilla de ser más feliz y tener más éxito: pasar más tiempo con personas que te hagan feliz.

El estudio Grant & Glueck de Harvard realizó un seguimiento del bienestar físico y emocional de 268 hombres graduados de esa prestigiosa casa de altos estudios, así como de 456 hombres pobres que crecieron en Boston entre 1939 y 2014. Varias generaciones de investigadores analizaron escáneres cerebrales, muestras de sangre y encuestas autoinformadas. e interacciones de estos hombres para recopilar sus hallazgos.

Las conclusiones son sencillas. Las relaciones cercanas pueden hacer o deshacer el bienestar de una persona, según Robert Waldinger, profesor de psicología de Harvard y director del centro detrás del estudio. “El mensaje más claro que recibimos de este estudio de 75 años es este: las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto ”, decía Waldinger en una charla de Tedx en 2015.

Si desea ser más feliz y saludable el próximo año, invierta en relaciones cercanas y positivas, sería la conclusión del mismo, que bien puede servir para darle un impulso a nuestras vidas en tiempos donde la pandemia hizo estragos en todo sentido, incluso en el emocional.

Tener a alguien en quien apoyarse mantiene la función cerebral alta y reduce el dolor emocional e incluso físico. Las personas que se sienten solas son más propensas a experimentar un deterioro de la salud más temprano en la vida y tienden a morir antes, dice el estudio. Además aclara que si no tiene un grupo grande de amigos o no tiene pareja, no debe ser una preocupación ya que una persona solo necesita unas pocas relaciones cercanas para ser feliz.

“No se trata solo de la cantidad de amigos que tienes”, dice Waldinger, “y no se trata de si estás o no en una relación comprometida. Lo que importa es la calidad de sus relaciones cercanas ”. Y en ese sentido asegura que aplicar los hallazgos del estudio a su propia vida es más fácil de lo que se piensa.

Es un recordatorio para tener más tiempo para conectarse con las personas con las que disfruta estar, una situación que hoy por hoy puede ser muy beneficiosa. Pero, a diferencia de conseguir un nuevo trabajo o comprar un auto nuevo, es posible que no vea cambios en su estado de ánimo de la noche a la mañana ya que “las relaciones son desordenadas y complicadas”, dice Waldinger. Las inversiones en ellos pueden tomar tiempo para pagar dividendos.

El trabajo de mantener relaciones cercanas, dice la ciencia, todavía vale la pena. De hecho, construir relaciones positivas es uno de los cinco hábitos de los millonarios hechos a sí mismos, según un hombre que pasó media década estudiando a las personas ricas. Waldinger, que trabajó en el segundo estudio intergeneracional de Harvard, defiende lo que ha descubierto: “La buena vida se construye con buenas relaciones”, dice.