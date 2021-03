Los clubes buscan ponerse al día con los “papeles” para cumplir con su rol

Después de años complicados y tras un 2020 que los puso al límite de sus posibilidades, clubes e instituciones de la Región se reunieron ayer con autoridades del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia para avanzar en acciones que ayuden a reactivar la actividad. Se informó que avanzarán con una “condonación de deuda documental”, ya que numerosas instituciones vienen “flojas de papeles” por la pandemia.

El objetivo del encuentro fue dialogar sobre las distintas problemáticas que afrontan los clubes de barrio de la Región en el contexto de pandemia. En ese contexto, Julio Alak, titular de esa cartera provincial, se reunió con el presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, Alberto Alba; con el presidente de la Asociación Platense de Básquet, Ángel Cerisola y con el titular de la Liga Amateur Platense, Marcelo Mazzacane. Además, participó de la reunión el director provincial de Control de Gestión, Marcelo Galland.

Durante el encuentro, los representantes de las instituciones deportivas hablaron sobre la situación actual de los clubes e instituciones sobre los cuales se trabajará de manera articulada para facilitar gestiones.

Entre otros temas se trató la deuda documental que tienen muchos clubes con personería jurídica, ya que al no tener sus papeles al día no pueden acceder a beneficios. Marcelo Galland, quien además es presidente del Club Universitario, explicó : “Para tener plena vigencia deben presentar sus papeles y hay clubes que no lo hacen desde hace diez o quince años”. Y agregó que la idea es “perdonar” la deuda documental para que los clubes puedan tener plena vigencia en la personería y así acceder a beneficios.

El dirigente también explicó que se están realizando gestiones vinculadas al beneficio de la “tarifa cero”, que, de aplicarse, beneficiaría a las instituciones mientras dure el estado de emergencia por la pandemia, pero se remarcó que está “en tratativas” y no hay nada definido al respecto.

“Está en proceso, pero no es tan sencillo, son muchas instituciones y otros ministerios deben negociar con las empresas”, deslizaron, a su vez, fuentes que participaron de la reunión, que remarcaron que aún se debe consensuar con las distribuidoras.

“También se declaró que todas las instituciones sean de interés público provincial, una manera de protegerlas para que no se las pueda ejecutar ni embargar”, agregó Galland.

En la oportunidad se destacó la importancia y el rol social de los clubes de barrio en la inclusión e iniciación deportiva de los chicos. Actividades que durante la pandemia debieron suspenderse por prevención ante el avance del COVID-19.

Sin embargo, durante todo el año pasado los clubes dieron una respuesta inmediata a las familias que atravesaron duros momentos. En un contexto marcado por el temor y la incertidumbre, los dirigentes organizaron comidas comunitarias y repartieron bolsones de alimentos en todos los sectores más carenciados de la Región.