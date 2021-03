El hijo del “Hornero” Auge casi acuchilla a una kiosquera y lo atrapan los vecinos

Un robo, que pudo haber terminado en un baño de sangre, fue cometido ayer en un kiosco de Los Hornos por un sujeto de 25 años que, tras capturarlo, la policía identificó como el hijo de José Luis Auge uno de los integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, que fue condenado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas en el año 2000.

La tarde se desarrollaba normal en el kiosco ubicado en 60, entre 133 y 134, con las clásicas ventas de los sábados: cervezas, gaseosas, maní, muzzarella, prepizzas y fiambre. Alrededor de las 15.25, una moto frenó en la puerta del comercio, un joven se bajó e ingresó seguido por un sujeto que segundos después revelaría sus verdaderas intenciones. Como si fuera un cliente, este último esperó su turno para llegar al mostrador.

Como se ve en el video de seguridad, tras la compra del cliente, el hijo de Auge avanzó hacia el mostrador y, sin preámbulos, le exigió a la empleada que entregara el dinero que tenía en la caja y se tirara al piso.

“Estaba acorralada. Como vi que el chico de la Coca (el acompañante de la moto) todavía estaba en la puerta, lo único que atiné a hacer fue pedir ayuda. ‘Auxilio’ le grité”, sostuvo la joven que sufrió el atraco. El desesperado pedido de la chica enfureció al ladrón, que sacó de entre sus prendas una cuchilla con la que intentó cortarla.

“Decí que alcancé a tirar el cuerpo hacia atrás a tiempo, sino me clavaba el cuchillo en el pecho”, analizó la joven. Según explicó a este diario, en ningún momento ella intentó resistirse al robo. Es por ello que una vez que el atacante le lanzó el cuchillazo, corrió hasta el baño para encerrarse pensando que el sujeto vaciaría la caja y se iría.

Muy por el contrario, el sujeto siguió a la joven hasta el baño e intentó abrir la puerta mientras la amenazaba que “la iba a cortar toda”.

“Resistí como pude. Pensé que todo terminaba. Esperé un rato y cuando salí ya no estaba. Lo único que quiero ahora es poder recuperarme para volver a casa y que mi hija no me vea mal”, contó la joven entre lágrimas. En tanto, el ladrón logró cumplir con su cometido ya que tomó la caja registradora y arrancó una computadora “todo en uno”. Si bien pudo salir del kiosco con el botín y hasta alcanzó a cruzar la avenida 60, fueron pocos los metros que pudo avanzar antes de que lo frenara una tropa de vecinos que no dudaron en involucrarse para recuperar los objetos robados.

El primero en perseguirlo fue el “chico de la Coca” que había alcanzado a escuchar el pedido de auxilio de la joven. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se ve que se quedó cerca del negocio esperando que saliera el ladrón. Apenas lo vio cruzar la rambla, se bajó de la moto y comenzó a seguirlo. Al ver la secuencia, un segundo joven que estaba en la esquina se sumó a perseguirlo, al igual que el conductor de la moto.

Un individuo con la cara tapada, con una computadora debajo de un brazo y una caja registradora en la mano, corriendo y agitado, conformaron un cuadro inequívoco para un vecino que se encontraba barriendo su vereda. Haciendo uso de “su gran porte”, decidió hacerle un tackle al ladrón que quedó desparramado en la vereda.

Confundido aún por el sorpresivo golpe, el hijo de Auge se levantó y atinó a amenazar con la cuchilla al vecino, pero al ver que detrás suyo venían otros tres justicieros optó por abandonar el lugar. “Como a los diez minutos, el tackleador y el chico de la Coca vinieron a dejarme la compu y la caja. Quedaron medio rayadas por la caída, pero las pude recuperar”, rescató en una charla con este diario el encargado del local. “A pesar de ofrecer férrea resistencia”, la policía informó que logró detenerlo tras una persecución a pie que finalizó en el asentamiento “Las Vías”. Una fuente policial indicó que el sospechoso había cometido dos asaltos similares y había salido hace poco más de un mes de la cárcel, tras cumplir una condena por robo.