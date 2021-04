Con más controles en trenes y micros, buscan descomprimir un potencial foco de contagio

Considerado por las autoridades y los especialistas como uno de los principales foco de contagio de coronavirus, el transporte público arrancó la nueva etapa con fuertes controles. Fue en el marco de una jornada en la que se vio una menor circulación en las calles platenses, y distintos operativos en las estaciones de trenes y Ómnibus, y en los micros de distintas líneas.

Bien temprano, por caso, se montó un puesto de control en 1 y 53, donde agentes de Control Ciudadano comprobaron que los micros no transiten con más pasajeros de los permitidos. En ese sentido se explicó que en esta primera jornada se realizan tareas de prevención, ya que le dan tiempo a los platenses a volver a ponerse al día con los permisos (ver aparte).

Es por ello que si bien algunas unidades transitaban con más personas de las permitidas, e incluso la mayoría aún no portaba la habilitación pertinente para subirse al colectivo, se les avisaba que el lunes comenzarán los controles estrictos, de acuerdo a las nuevas normativas.

En cuanto a la Estación de Trenes de 1 y 44, los usuarios dieron cuenta a EL DIA de que se notó una menor cantidad de pasajeros. Las formaciones que llegaban a nuestra ciudad desde Constitución no lo hacían en el mismo nivel de ocupación que días atrás. Anteayer este diario mostró que la terminal ferroviaria se encontraba desbordada de pasajeros y eso encendió las alarmas.

El pedido de la documentación se realizaba en el estación porteña y quien no mostraba los permisos, ya sea con la aplicación o la impresión del mismo, no estaba autorizado a subirse al tren. Según contaron, los mismo ocurría con la salida desde 1 y 44 hacia la Ciudad de Buenos Aires. Aunque en las estaciones intermedias, los usuarios reportaban que casi no existieron controles.

Una situación similar se vivió en la terminal de micros, donde se vio menor cantidad de personas que en los últimos días. Sin duda que durante esta jornada bajó la cantidad de pasajeros, quienes en este caso se les exige el permiso para circular.

No hubo reporte en La Plata de sanciones por incumplir las restricciones. Tampoco las hicieron las fuerzas federales que realizaron los controles en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el área de Transporte Comunal informaron que otros operativos se despliegan de 7 a 19 horas en puntos estratégicos de la ciudad, tales como en 1 y 71, 121 y 66, 44 y 31, 7 y 38, 13 y 38, 13 y 71, 7 y 80, 1 y 53, y en Diagonal 73 y 30.