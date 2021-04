Di Santo sufrió una sobrecarga muscular y es duda en San Lorenzo

El delantero Franco Di Santo sufrió una sobrecarga muscular en el bíceps femoral derecho y es duda para el partido de mañana contra Argentinos Juniors. El ex futbolista de Schalke 04 estuvo en el once titular en los últimos siete partidos y en la víspera realizó labores de kinesiología. Si bien no se descartó su presencia ante el Bicho, la ida es preservarlo para el duelo copero.