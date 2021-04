La soja, el trigo y el maíz mantienen los precios más elevados de los últimos años

Los precios futuros de la soja se mantenían hoy en niveles máximos desde mayo de 2014, mientras también subía el maíz y el trigo alcanzaba valores no registrados desde hace años en el Mercado de Chicago, según reportaron las operadoras locales para los contratos con entrega en mayo.

La soja subía US$ 1,2 hasta US$ 542,1 por tonelada (es decir, 75% más que trece meses atrás), luego de la escalada ascendente iniciada a mediados de la semana pasada.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) atribuyó la tendencia a “la escasez de suministros en el mercado físico”.

En ese contexto, el aceite de soja cotizaba a US$ 1.302,4 y la harina a US$ 450,2 por tonelada para mayo, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz anotan por su parte un ascenso (por tercera rueda consecutiva) de US$ 1,7, hasta US$ 240,4 la tonelada (102% más que hace casi un año).

La Bolsa de Rosario señaló que el repunte obedece, en este caso, a “las condiciones climáticas secas para el cereal en Brasil”.

El valor del trigo, en tanto, registraba una ganancia de US$ 2,8 hasta US$ 245,2 la tonelada, es decir, 45% más que siete meses y medio atrás, ante “las temperaturas gélidas de esta semana en las llanuras estadounidenses, que amenazan los cultivos del grano de invierno en desarrollo”, concluyó la BCR.