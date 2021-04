Audio filtrado: ¿Se aprovechaba Ojeda de los momentos sin lucidez de Maradona?

A casi cinco meses de la muerte de Diego Maradona continúan filtrándose audios de su entorno que avivan aún más la polémica.

En este último caso, quien quedó en la mira fue Verónica Ojeda, a quien se la escucha hablando con la contadora de El Diez y haciéndole un pedido que luego el propio Diego avala con palabras prácticamente inentendibles.

“Hola Andre, escuché con Silvana sobre el tema de Dieguito de Estados Unidos. Acá estoy con Diego hablando ese tema y te damos el ok para que sigas adelante con todo”, se la escucha decir a Ojeda en el audio que reprodujeron en “Los ángeles de la mañana”.

Hacia el final de la grabación, la mamá del hijo menor de Maradona le pasa el teléfono a Diego, a quien se lo escucha decir: “Andrea, te saludo a la distancia y dale para adelante. Mientras sea para mi hijo, la vida”, afirmaba el ex DT del Lobo.

Atenta a lo ocurrido, en la grabación Ojeda realiza la pertinente aclaración: “Está medio dormido, pero dijo que ‘mientras sea para el bien de Dieguito, todo’. Así que nada Andre, te está dando el ok. Te mando un beso”.

“Es tremendo lo que escuchamos recién. Los hijos de Maradona dicen: ‘¿se estaban aprovechando de él para sacarle plata?’. Se la escucha a Verónica Ojeda perfectamente y a Diego Maradona no se le entiende nada”, fue lo que comentó Ángel de Brito tras pasar el material en su programa y, por supuesto, el tema fue abordado en diversos ciclos y también generó revuelo en las redes sociales.

Semanas atrás, Ojeda visitó “Polémica en el bar” (América) y se refirió a los últimos días del padre de su hijo: “Lo vi mal, salí llorando de ahí... Yo le pregunté si necesitaba algo, hablar, pero me dijo que me quede tranquila, que estaba bien. ‘Tenés que bañarte, afeitarte, estar bien para Dieguito´, le dije. Él me prometió que iba a estar mejor, que se iba a bañar”.