Vélez se lo dio vuelta a Lanús y es el primer clasificado a cuartos de final

Vélez Sarsfield se convirtió hoy en el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional tras derrotar a Lanús por 2-1, como visitante, a dos fechas para el final.



Federico Mancuello y el uruguayo Matías De Los Santos convirtieron los goles del "Fortín", a los 30 y 44 minutos del segundo tiempo, para el triunfo en "La Fortaleza" por la 11ma fecha de la zona A.



Alexandro Bernabei, a los 3 del segundo tiempo, había abierto el marcador para Lanús, que perdió su tercer partido en el torneo y complicó sus chances de meterse entre los cuatro primeros.



Con el triunfo, el segundo consecutivo, Vélez alcanzó los 25 puntos y se aseguró la clasificación a los cuartos de final y además quedó bien parado para adueñarse del primer puesto de la zona A ya que le sacó seis a Boca Juniors cuando quedan dos fechas.



Luego de la derrota en el debut en la Copa Libertadores ante Flamengo (3-2) en Liniers, el entrenador del "Fortín", Mauricio Pellegrino, aplicó la rotación ya que solo repitió a un titular (Miguel Brizuela) y le salió bien ya que clasificó con equipo alternativo y preservó a la mayoría para el partido del martes próximo en la altura de Quito contra Liga.



Luis Zubeldía, en cambio, apostó por repetir la base (solo tres cambios) de los que jugaron por Copa Sudamericana en Venezuela (1-0 contra Aragua) y quedó afuera de la zona de clasificación en la Copa de la Liga.



A pesar de los cambios, Vélez fue mucho mejor a lo largo del partido y sobre el final se quedó con un merecido triunfo de la mano de Mancuello, autor de un golazo para el empate y asistidor para el gol de la victoria del uruguayo De Los Santos.



El ex Independiente venía de marcar en la victoria sobre Huracán (2-0) de tiro libre y esta mañana volvió a demostrar su buena pegada de zurda para encaminar la victoria del equipo de Liniers con el gran remate que se metió en ángulo para el 1-1 y con el tiro libre que le puso en la cabeza del uruguayo.



Lanús no la pasó bien en el primer tiempo pero en el inicio del segundo se puso en ventaja por el gol de Alexandro Bernabei, con su pierna menos hábil -la derecha- tras recibir una pelota que bajó José Sand en el área.



Sin embargo, el "Granate" pareció haber sentido el cansancio del viaje a Venezuela y en los último quince minutos dejó escapar un triunfo clave para su futuro ya que tiene una dura seguidilla de partidos por delante.



Lanús recibirá el jueves a Gremio, por Copa Sudamericana, luego visitará a Boca Juniors, escolta de Vélez, después viajará a Colombia para enfrentar a La Equidad y cerrará la Copa de la Liga contra Talleres, otro rival directo, en La Fortaleza.



El árbitro Darío Herrera no tuvo una buena actuación ya que a los 25 minutos del primer tiempo no cobró un claro penal de Pedro De La Vega sobre Ricardo Centurión.



-Síntesis-



Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Nicolás Thaller, Alexis Pérez, y Julián Aude; Facundo Pérez, Facundo Quignón y Matías Esquivel; Alexandro Bernabei, José Sand y Pedro De La Vega. DT: Luis Zubeldía.



Vélez: Alexander Domínguez; Joaquín García, Matías de los Santos, Miguel Brizuela y Hernán De La Fuente; Federicor y Agustín Mulet; Agustín Bouzat, Luca Orellano, Ricardo Centurión; y Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.



Goles: en el segundo tiempo, 3m. Alexandro Bernabei (L), 30m. Federico Mancuello (V) y 44m. Matías De Los Santos (V).



Cambios: en el segundo tiempo, 15m. Nicolás Orsini por De La Vega (L) y Tomás Belmonte por Esquivel (L); 22m. Francisco Ortega por De La Fuente (V), Luis Abram por Brizuela (V) y Lucas Janson por Bouzat (V); 35m. Lucas Vera por F. Pérez (L) y Franco Orozco por Sand (L); 38m. Thiago Almada por Centurión y Tomás Guidara (V) por Orellano (V).





Amonestados: A. Pérez, F. Pérez, Sand (L); Mulet (V)



Árbitro: Darío Herrera.



Estadio: Lanús.