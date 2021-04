En los barrios, alta positividad, más jóvenes afectados y familias enteras contagiadas

El primero en sentir la fiebre y la tos seca compatibles con el coronavirus fue el padre. Aunque quedó aislado en una habitación de la casa, pronto la esposa y los dos hijos adolescentes comenzaron a padecer signos similares, aunque de menor intensidad. Pronto el cuadro del padre se agravó con dificultades respiratorias que hicieron necesaria, en los últimos días, su internación. Hoy los otros integrantes de la familia permanecen aislados, recibiendo asistencia de familiares, que se ocupan de proveerles víveres desde la puerta y ayudan en lo que puedan”.

La historia es una de las que se cuenta en la Asamblea Vecinal de Tolosa e ilustra apenas una de las situaciones similares que se viven en el barrio en estos días.

“Tenemos un grupo de WhatsApp que en su momento creamos por cuestiones de seguridad y que la última semana comenzó a llenarse de llamados relacionados con el coronavirus. Hay por lo menos tres familias enteras en el barrio que están afectadas y una cantidad creciente de casos. Y nos preocupa, sobre todo, porque acá tenemos numerosos adultos mayores, abuelos que viven solos o que presentan algún síntoma y no se animan a consultar por temor. Por eso estamos pidiendo que vengan a hacer un operativo DetectAr al barrio”, dice Eduardo Hache, integrante de la Asamblea.

Según destacó el dirigente barrial en diálogo con este diario, la segunda ola del coronavirus cambió profundamente la vida de un barrio que se extiende desde 7 a 122 y de 520 a 532, que “desde el principio de la pandemia adoptó las medidas de prevención, pero que a veces no sabe cómo actuar cuando aparecen los síntomas. Y muchos en vez de seguir el protocolo, llamar a los teléfonos y mantenerse aislado se van directamente a hisopar a los hospitales”, indica Hache, quien agrega que “lo que impresiona son la cantidad de contagios que se notifican en el WhatsApp del grupo y además la cantidad de jóvenes afectados, sobre todo, adolescentes de entre 17 y 20 años”.

Situaciones similares se viven en otros barrios en el marco de una segunda ola de la enfermedad que impacta en distintos puntos de la Ciudad de una manera “homogénea”.

Así lo sostienen, desde la región Sanitaria XI, quienes están a cargo de los operativos DetectAr, en los que se notan dos tendencias: un incremento de la positividad (detectada por hisopados, nexo epidemiológico o diagnóstico clínico) y una mayor cantidad de afectados jóvenes, en la franja de entre los 20 y los 39 años.

A estos datos duros se suma otra tendencia que perciben los que forman parte de los operativos y es el notorio incremento de la demanda de pruebas.

Cambios en los patrones de circulación podrían ayudar a explicar el aumento en jóvenes

“Durante el pico de la pandemia, en 2020, íbamos puerta por puerta preguntando a la gente si tenía síntomas y a los que los tenían se los hisopaba. Ahora, cuando llegamos a un barrio, ya nos espera una cola extensa de gente con síntomas que se quiere hisopar”, indicó una participante de los operativos.

Según dijo Claudio Cardoso, director de la Región Sanitaria XI, en las últimas dos semanas se hicieron en el marco de los operativos 1.256 testeos, entre los cuales la positividad alcanzó al 47,2%”, (tanto a través de hisopados, como por nexo epidemiológico o diagnóstico clínico”.

Cardoso agregó que esta situación es “homogénea en todos los barrios que visitamos hasta ahora: Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos Tolosa, Gorina, Arana/ Sicardi y el Barrio Aerpuerto. En todos los lugares notamos las mismas proporción (en algunos un poquito más, arriba del 50% y en otros cerca del 45%)”, indicó el funcionario, quien agregó que “nos llamó la atención que en todos los barrios vemos la misma cantidad y la misma positividad”.

Cabe recordar que los criterios para determinar la positividad son tres: uno es por laboratorio (hisopado o test rápido); el segundo por nexo epidemiológico (ser contacto estrecho de caso confirmado de covid y registrar síntomas) o por diagnóstico clínico (si se pierde el olfato y el gusto no hace falta hisoparse , ya que se considera caso positivos a partir de ese síntoma específico).

Más contagios entre jóvenes

Al mismo tiempo, el funcionario puntualizó que el mayor impacto de los contagios se produce entre los jóvenes.

“Las estadísticas marcan que el grupo etáreo que registra el mayor crecimiento de casos es el que va los 20 a los 39 años, que hoy representa el 52% de los contagios”, indicó Cardoso.

Por su parte, Manuel de Battista, director adjunto de la Región Sanitaria XI, al referirse al aumento del índice de positividad, indicó que “en el pico de la pandemia en La Plata, durante 2020, la Ciudad llegó a tener entre 3.500 y 3.800 casos activos. Hoy tiene casi 7.500, lo que representa un crecimiento de más del 100%. Y, obviamente, eso se replica en la cantidad de hisopados y en la positividad de los hisopados”.

Los especialista de la Región Sanitaria XI recuerdan que ante la sospecha de tener Covid- 19 a partir de síntomas como fiebre de 37,5 grados o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos o pérdida de gusto y olfato, el protocolo a seguir es comunicarse con el teléfono 148 para recibir información acerca de cómo proceder. También recomiendan tener en cuenta que muchas obras sociales tienen su sistema de atención telefónica. Lo que se intenta es que las personas con sospechas o síntomas no se dirijan en primera instancia a un centro de salud a menos que el cuadro sea grave o existan factores de riesgo, para evitar así la circulación y el contagio en momentos de alta circulación viral.

También se sugiere la descarga de la aplicación CuidAr, que indica los pasos a seguir, da recomendaciones para el aislamiento y provee constancias para el trabajo.

Múltiples causas

Para el infectólogo platense Amadeo Esposto, un índice superior al 40% de positividad “nos está diciendo que hay una gran cantidad de virtus circulando”.

“Hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud nos dice que tendríamos que tener un 10% de testeos positivos y estamos muy lejos de ese nivel en este momento de la pandemia”, indicó el especialista.

Al mismo tiempo, destacó que en esta segunda ola definitivamente el coronavirus “dejó de ser una enfermedad de los adultos mayores. Ya desde el verano y las fiestas de fin de año comenzó a crecer la incidencia de los contagios entre las personas de edades más bajas”.

“Un poco por el agobio, hubo mucho descontrol en la franja de gente de edades que ahora aparece como más afectada. Y hace alrededor de dos semanas la circulación en las calles era casi una circulación prepandémica”, agregó Esposto.

Para el especialista, también incide en las cifras que haya más testeos entre los jóvenes, dado que ”la juventud dejó de ver al coronavirus como una enfermedad que sólo afecta a los adultos mayores y empezaron a notar que sus amigos se contagiaban. Por lo tanto se van a testear más, cuando antes no lo hacían. Y los altos porcentajes de positividad muestran que muchos se van a testear siendo sintomáticos y no sólo por temores o dudas”.

Con relación al posible impacto de las nuevas cepas, más contagiosas, detectadas en La Plata, como la de Manaos, Esposto dice que es un aspecto a investigar, sobre todo su influencia en los contagios sobre distintos rangos de edad.

Esposto tampoco cree que el mayor índice de jóvenes afectados tenga que ver con la vacunación de adultos mayores, dado que “para que ese grupo hubiera obtenido cierto tipo de inmunidad hubiera sido necesario una vacunación masiva con las dos dosis de la vacuna, cosa que no ocurrió y una buena parte sólo fueron vacunados con una dosis, que si bien es eficaz para no llegar a la formas graves de la enfermedad, no evita los contagios”.

Por su parte, Eduardo Fortunato, epidemiólogo de la Región Sanitaria XI, consideró que tanto el incremento de los contagios como la mayor afectación de los jóvenes obedecen a múltiples causas.

Habla, en ese sentido, de patrones de circulación que pesaron en la forma en que cada grupo de edad se fue exponiendo a la enfermedad desde que empezó la pandemia.

“Al principio los que más se enfermaron fueron los trabajadores esenciales y los mayores. En ese momento muchos jóvenes estaban en sus casas sin actividades y no salían. Pero para el verano esa situación cambió y en ese momento ya se empieza a ver un impacto de los contagios en ese grupo de edad que se potenció ahora a partir de la mayor circulación de ese grupo. A su vez, los adultos mayores vacunados y con menos circulación empezaron a tener menos incidencia en los registros”, dice Fortunato.

La situación descrita se produce en el marco de un mes de abril en que se superaron todas las marcas correspondientes al pico de 2020.

Según la situación epidemiológica difundida por la Municipalidad de La Plata el último viernes, el récord histórico de casos confirmados durante la pandemia , que había sido el 27 de agosto de 2020, día en que se reportaron 372 casos en la Ciudad, quedó superado por el registro del último 14 de abril, cuando hubo 933 casos.

Sólo una semana de abril, la que fue del 12 al 18 de este mes, se convirtió en la peor desde el inicio de la pandemia, con 5.148 casos, superando los registrados en todo el mes de marzo (4.776).