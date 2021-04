El vandalismo se ensaña con instalaciones de servicios públicos y sufren los usuarios

Con gran alarma las empresas de servicios de la Región dieron cuenta del creciente vandalismo que afecta la infraestructura y la prestación que se brinda a los vecinos. En las últimas horas ABSA denunció en la Justicia el robo de cables, medidores y otros daños edilicios y en las perforaciones; en tanto, Tolosa, Olmos y Melchor Romero se vieron afectados por el robo de cables telefónicos que deja a los vecinos sin tono en sus teléfonos y sin internet.

También se denunció la sustracción de tapas en boca de registro y otras acciones que repercuten de forma directa en la prestación del servicio de ABSA. El vandalismo perjudica a miles de usuarios que se ven afectados con baja presión, falta de agua y hasta con peligrosos pozos en la vía pública, se explicó.

Se comunicó que la empresa cuenta con un sistema de recorridos diarios y en diversos turnos para monitorear el estado de las redes de cloacas y agua potable. Se aclaró que ante la presencia de hechos vandálicos, se genera una interrupción en la prestación del servicio, y repercute en el malestar de los usuarios que deben aguardar hasta que se restablece con las medidas de seguridad pertinentes.

Por tal motivo, la empresa presentó una denuncia penal ante la Unidad Funcional Instrucción y Juicio N° 17 de La Plata acompañada del listado correspondiente de las direcciones en las que se han registrado los actos vandálicos. Las siguientes son las direcciones en las que hubo destrozos y robos en más de una oportunidad: 148 y 32, 134 y 90, 511 y 21, 136 y 529, 161 y 421, 141 y 515, 511 y 134, 146 y 511, 38 y 147, 173 y 72, 72 y 170, 86 y 28, 30 y 35, 145 y 57, 21 y 72, 139 y 39, 511 y 39

La ola delictiva también se observa en Bahía Blanca a través de robos, desde medidores de agua hasta un cerco perimetral en uno de los establecimientos; en Nueve de Julio por el robo de cables en una de las perforaciones, entre otras localidades, y se han registrado detenciones por los hechos mencionados.

ROBO DE CABLES

En los últimos meses también fue en aumento el robo de cables de Movistar, algo que perjudica a vecinos de Tolosa, Los Hornos y Olmos donde se indicó que llevan dos semanas sin línea telefónica ni Internet. “ Somos muchos los que estudiamos o trabajamos con internet, sobre todo en el contexto actual”, se quejó Florencia Méndez.

“Nos dijeron que se solucionaba en 7 días, luego 12 y hoy consultamos y nos dijeron que no saben cuándo se soluciona”, agregó indignada la vecina, quien además dio cuenta que “hay muchos chicos que no van a poder tener clases online y la empresa es monopólica en la zona, es la única de las grandes que llegan ya que el resto de las empresas son PyMEs y no nos sirve la velocidad que nos brindan”. En tanto, unos 2000 usuarios de teléfono e internet padecen el corte constante de esos servicios a causa de una ola de robos de cables. Ya se produjeron más de 70 ataques en la zona de ruta 36 y calle 404, en El Pato, límite entre Berazategui y La Plata, donde hace tiempo se sucede el robo de cables y otros elementos que son luego vendido en el mercado negro de la chatarra. Los damnificados son usuarios del servicio que presta la Cooperativa Tres Límites, se indicó.

La situación fue calificada como “desesperante” y la inacción policial es una de las razones de las quejas de los responsables de la cooperativa y de los usuarios que, dijeron “vemos como nadie hace nada, nadie va a los lugares donde compran el cobre y los cables robados”.

En tanto vecinos de 31 y 522, en Tolosa, alertaron por el recurrente robo de cables telefónicos. Por la problemática afirmaron que llevan diez días sin línea telefónica en los hogares.

“Arrastramos con este problema desde noviembre. Todos los meses se producen robos. También pasó en marzo y ahora en abril. No sabemos qué está pasando. Lo cierto es que no hay ni una camionera de Movistar para solucionar este inconveniente. Estamos incomunicados en plena pandemia”, afirmó Sandra Arias, titular de una línea telefónica afectada.

A esta ola vandálica se suma el robo de metales, que se agravó desde el inicio de la pandemia (ver aparte).