Advierten por una “crítica” situación en la terapia intensiva del ex Policlínico

Siguen sumándose alertas por la saturación del sistema de salud del la Ciudad como consecuencia del impacto de la segunda ola de coronavirus. Ayer la directora asociada del Hospital San Martín de nuestra ciudad, Ana Laura González, relató que la situación en la terapia intensiva “es crítica, con una ocupación del 95 por ciento y trabajamos desde el primer minuto al final del día”.

En declaraciones radiales la profesional dijo que “queremos dar un mensaje de concientización porque los sanatorios privados han cerrado las puertas de sus guardias, es decir es el hospital donde se asegura la atención”.

Además, González aseguró que “los trabajadores de salud somos pluriempleados, no hay tiempo de volver a casa y uno pide empatía” y explicó que “no hay que salir por cuestiones no necesarias, no juntarse si no es imprescindible, suspender las clases presenciales”.

Asimismo, la profesional agregó que “hay que buscar un lugar de reflexión y pensar en el otro, estamos agotados y en una circunstancia donde si baja el pico de contagios los hospitales van a seguir llenos por semanas porque la situación de los pacientes Covid son enfermos graves con estadías de muchas semanas internados”.

El alerta se suma a otras voces que en las últimas horas salieron a advertir por la crítica situación que atraviesa nuestra región, entre ellos el director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, quien remarcó que el incremento de casos de coronavirus tiene “un enorme impacto” en los centros de salud.

Según el profesional “lo que preocupa, y fuertemente en estos distritos de la zona del AMBA y La Plata y Gran La Plata, es no sólo el incremento de demanda en las guardias médicas, los hisopados, los consultorios de problemas respiratorios, sino la ocupación de camas, tanto sea cuidados críticos que están altamente demandadas pero también de cuidados intermedios que por las características que está teniendo esta segunda ola, están con una importante demanda”.

Riera explicó que para “las camas de cuidados críticos, el porcentaje de ocupación se va incrementando día a día teniendo en la zona del AMBA, La Plata y Gran La Plata una ocupación cercana al 80 por ciento y el promedio provincial en el orden del 67 por ciento de las camas de los hospitales provinciales”.

En tanto que según el último reporte, emitido ayer, en la Ciudad de Buenos Aires la ocupación de camas de terapia intensiva ascendía al 79,7 por ciento, informó este mediodía el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria.

Además, precisó que en el sistema de salud público están ocupadas actualmente 359 camas con pacientes en estado de gravedad, sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

En los casos moderados, la ocupación es de 48 por ciento (720 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 9,7 por ciento (487 sobre 5.000).

La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubicaba en el 2,43 por ciento.

