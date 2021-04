Escandalosa separación de Horacio Cabak: le descubrieron infidelidades

Horacio Cabak se separó de su mujer, Verónica Soldato, tras 27 años, quien denunció que su marido le fue infiel.

"Estoy destrozada, no me lo esperaba, no sé cómo voy a seguir, son 27 años de pareja", le dijo, aún sorprendida tras descubrir una serie de infidelidades de su marido.

Según el periodista Ángel De Brito, Soldato tomó el celular de Cabak para buscar algo que él le pidió y terminó encontrando en WhatsApp mensajes comprometedores que él se habría enviado con otras mujeres. Entre esos mensajes había audios con una fotógrafa, pidiendo una habitación en un hotel.

Cabak venía de recuperarse del coronavirus y tenía planeado regresar a la televisión esta semana. De hecho, está previsto que se reincorpore esta noche a Polémica en el bar (América, a las 19).