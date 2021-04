Ex jugador de Rver dice que "con Marcelo Gallardo no se disfruta"

Ignacio Scocco, actualmente en Newell´s, dijo ayer que "Gallardo o River te llevan a no disfrutar" al referirse a su paso por el equipo millonario.

El delantero, que ayer integró el plantel rojinegro en su visita a Gimnasia, habló en una entrevista periodística sobre las exigencias que vivio cuando vistió la camiseta del club de Nuñez.

En 2017 Scocco llegó a River donde se acostumbró a pelear todo lo que estuvo en juego y se convirtió en uno de los pilares del equipo de Marcelo Gallardo. En este sentido, Nacho habló sobre la exigencia de integrar el plantel del Muñeco y explicó por qué no lo disfrutó.

Ante la consulta de si afuera de River respira, el delantero respondió: "Obviamente la idea es que no, la idea es seguir enfocado de la misma manera. Si bien Gallardo o River en sí te llevan a no poder disfrutar, porque obviamente tenés finales de campeonato a cada rato y más al final de cada semestre; y ganás un partido importante y ya tenés que jugar otro y pensar en el otro, y recuperarte del partido que jugaste... Y se hace difícil disfrutar lo que uno va consiguiendo, pero bueno trato de estar de la mejor manera, y al ciento por ciento y con la mentalidad ganadora siempre en donde me toque".