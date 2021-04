El rugby de la Región está de luto: murió un jugador de 36 años por Covid-19

“No lo podemos creer”. “Esto es un mazazo para todo el club”. “Pobre gordi...”, palabras más más, palabras menos, toda la ronda de consultas del día de ayer con compañeros, entrenadores y demás allegados al Berisso Rugby Club, confirmaron lo que sonó, a primera instancia como una noticia terrible: Joel Rutigliano, primera línea del Plantel Superior bulero, había fallecido después, que su cuadro respiratorio se agravara tras estar internado en el Hospital Rossi de nuestra ciudad, donde finalmente el deportista de tan solo 36 años, encontró el lamentable final de una Pandemia que no perdona a nadie y que tiene al rugby suspendido (hasta nuevo aviso) por parte de la URBA.

El capitán del equipo de la Ribera fue uno de los primeros consultados por este medio y Gastón Fernández Sosa dijo: “Hacía unos días que sabíamos que estaba complicado, pero las emana pasado habíamos hablado con él y no esperábamos para nafa este desenlace. Realmente es un mazazo para nuestro club. Joel era un tipo siempre predispuesto para todo; estaba en el club desde los primeros pasos y vivimos juntos a momentos muy importantes, lo vamos a extrañar mucho”.

“ES INCREÍBLE”

Otro de los que se expresó tras la triste noticia del día de ayer, fue el actual Head Coach de la entidad de la Ribera, Fernando Torrijos, que sin más agregó: “Estamos destruidos, es una noticia terrible para el grupo y para todos. Realmente es algo inesperado y solamente pensar que Joel no estará más, es devastador. Sencillamente era de esos tipos que nunca tienen un no, de los soldados que siempre pero siempre está para cuando se los necesita, un tipo muy valioso desde lo humano que deja un lugar vacío que ni lo podemos imaginar”.

Otra de las personas que también se mostró muy dolido por toda la situación, fue justamente el actual entrenador de Albatros y ex Head Coach de Berisso, Luis Violini: “Qué dolor, que dolor. Éramos muy amigotes. Lo del godo Joel es terrible. Si te digo que era un tipazo, me quedo corto. Estamos destruidos y no lo podemos creer”.

Y durante toda la jornada, todo el arco de rugby dejó sus muestras de dolor en las redes sociales, dónde todos los clubes de la ciudad y la cuenta oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires se expresaron dejando sus condolencias hacia la familia Rutigliano y la entidad de Berisso.