Otro escándalo en torno a la vacunación genera bronca e indignación de aquellos argentinos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo que deben aplicarse la dosis y aún siguen esperando el llamado. En Santa Fe, por un “error” fueron inmunizados cerca de 100 empleados de Cultura que no son mayores de 70 años ni padecen alguna enfermedad perteneciente a la lista de las prioritarias para vacunar.

El sitio Rosario3 reveló que todo ocurrió el jueves y que las autoridades explicaron que los confundieron con personal docente. Debido a la gravedad del caso, el gobierno del peronista Omar Perotti inició una investigación para saber cómo llegaron a vacunarse estas personas que no se encuentran dentro del grupo de riesgo.

“SER SOLIDARIOS”

El propio ministro de Cultura provincial, Jorge Llonch, responsabilizó a los agentes que la recibieron al señalar que “las personas que se vacunaron y ahora señalan que no correspondía debieron actuar con responsabilidad ciudadana, ser solidarios y no hacerlo”. Algo que no ocurrió.

Lo cierto es que oficialmente aducen a que hay empleados de ese ministerio que figuran como parte de Educación, una situación administrativa que se arrastra desde cuando ambas carteras funcionaban juntas, en 2007. Según aclaró Llonch, la cartera que conduce “nunca pasó una lista y el personal del gabinete no fue vacunado”.

Los medios locales refieren que la mayoría de los que recibieron la vacuna son empleados de planta con varios años de antigüedad, por lo que la especulación era que podía tratarse de un “error administrativo”. Y resaltan que existen docentes de educación artística que están vinculados al ministerio de Cultura, aunque la provincia sostiene que “quien no tiene horas cátedra, no puede ni debe estar en el listado enviado por funcionarios del Ministerio de Educación”.

“NO TOLERAREMOS ERRORES”

En el diario La Capital de Rosario el propio Perotti dijo que “no vamos a tolerar ningún error. Hay un objetivo claro y que nadie pude salirse del mismo que es la vacunación ordenada por prioridades. Los responsables de una acción en contra de los objetivos que he propuesto, deberán afrontar las sanciones que le correspondan”. En ese sentido el gobernador abrió un sumario administrativo a los funcionarios de las áreas de Recurso Humanos y de Administración del ministerio de Educación para investigar si existieron situaciones anómalas en el proceso de vacunación.