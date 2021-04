La acusaron de ser la responsable del bloqueo del canal de Suez a pesar de no haber estado en el barco

Marwa Elselehdar, de 29 años, es la primera capitana de barco de Egipto, y cuando Ever Given bloqueó el Canal de Suez, se dio cuenta de que la gente la estaba señalando como la principal culpable... pero ella no estaba en la embarcación.

Muchos internautas estaban usando las redes sociales para compartir una captura de pantalla manipulada de un falso titular del Arab Times que afirmaba que ella estaba al mando del barco en el momento en que se atascó.

La noticia sorprendió a Elselehdar, que trabajaba como primer oficial en el buque Aida IV cerca de Alejandría, que se encuentra a cientos de millas de distancia. Y eso no fue todo. La gente comenzó a hacer cuentas de Twitter con su nombre reivindicando la responsabilidad y luego difundió los falsos rumores.

"Sentí que podría ser un objetivo tal vez porque soy una mujer exitosa en este campo o porque soy egipcia, pero no estoy segura", le dijo a la BBC este fin de semana.

La Organización Marítima Internacional señala que solo el dos por ciento de la gente de mar del mundo son mujeres, y el 94 por ciento de esas mujeres trabaja en la industria de cruceros.

Entonces, tiene sentido, desafortunadamente, que Elselehdar haya recibido una reacción violenta por su sola presencia. Fue la primera mujer en inscribirse en la academia naval de Egipto y capitaneó el Aida IV cuando fue el primer barco en atravesar el Canal de Suez recientemente ampliado en 2015.