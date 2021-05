Angel de Brito se enteró en Miami que tiene coronavirus y no podrá volver al país

"Fue un mazazo en la cabeza", dijo el periodista Angel de Britos tras enterarse que se contagió coronavirus. La situación lo tomó por sorpresa, ya que el periodista se encuentra en Miami, en Estados Unidos, alejado de sus amigos y seres queridos. Según contó, en su estadía pudo aplicarse la vacuna contra el virus pandémico.

En un diálogo virtual con sus compañeros de "Los Angeles de la Mañana", por El Trece, De Brito contó que que el jueves se hisopó para retornar a la Argentina y que el sábado recibió los resultados con positivo a Covid-19. De esta manera, tuvo que atenerse al protocolo, por lo que le queda todavía varios días por delante bajo cuarentena.

"No sé, me venía sintiendo bien, más allá del cansancio que sentía por el viaje. El sábado me dio positivo y acá estoy. Por suerte estoy bien, no siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos. Me tendré que quedar hasta que se cumplan los días de aislamiento", expresó.

"Estaba dentro de las posibilidades que me toque como le tocó a todo el mundo. Uno se va mentalizando, pero cuando te llega te da miedo y preocupación. Solo tuve un poco de fiebre, 38 grados. Después, tengo un decaimiento. Y cuando te dan el positivo, empezás a sentir todo. Uno no sabe dónde ni cómo y no tiene mucho sentido preguntarse", lamentó.

"Con respecto a la vacunación, empieza a generar anticuerpos a los 15 días y yo recién voy por el día 8. Ayuda, pero está dentro de los riesgos porque vacunado te podés contagiar, pero lo pasás mejor", relató.